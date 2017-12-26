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Taşeronların kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlıyor

Kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak. Kıdem tazminatı ve izinlerde hak kaybı olmayacak.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 14:55..
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından taşeronlara kadro açıklaması geldi. Buna göre, kadro başvurusunda bulunan taşeron işçilerin geçmiş kıdemleri korunacak ve izin süreleriyle ilgili hak kaybı olmayacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 OCAK'TAN İTİBAREN"

"Alt işveren işçilerimizin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacaktır. İşçilerimizin bu hakları da korunmaktadır. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır."

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