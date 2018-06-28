Taşımalı öğrencilerin yemeği öğretmenevinden

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nazilli Öğretmenevi arasında imzalanan protokolle taşımalı öğrencilere özel hazırlanan ve devlet tarafından karşılanacak olan yemekler için öğrenci başına günlük 4 TL’lik ücret belirlendi.

PROTOKOL İMZALANDI

Nazilli’de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında taşımalı olarak eğitim görecek 1.440 öğrencinin yemek ihtiyacının karşılanması için Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve Nazilli Öğretmenevi Müdürü Nail Çakan arasında protokol imzalandı.

Kaliteli ve uygun fiyatlı yemekleriyle Nazilli protokolünün uğrak yeri olan Nazilli Öğretmenevi, bir kez daha öğrenciler için sıcak yemek pişirecek.

4 LİRA ÜCRET BELİRLENDİ

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, "2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki toplam 29 okulumuzun taşımalı eğitim gören bin 440 ilkokul öğrencisi, Nazilli Öğretmenevi tarafından doyurulacak. Yemeklerin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yapılacağı konusunda kimsenin bir endişesi ve korkusu olmasın. Yıllardır zaten Öğretmenevimiz Nazilli’den ayrı bazı çevre ilçelerimizin de yemeklerini yapıyor. Bu yaptığımız protokolün içerisinde lise öğrencilerimiz yok. Onlar için ön protokol yapıldı. LGS yeni yapıldığı için, öğrencilerin yerleşmelerine göre liseler için de yemek vereceğiz. Yaklaşık 500 lise öğrencisiyle toplamda iki bin öğrencimizin yemekleri Nazilli Öğretmenevi tarafından karşılanacak. Elimizde her türlü imkanımız mevcut. Devletimizin karşıladığı bu yemek hizmeti kişi başı günlük 4 lira olacak". dedi.

SICAK YEMEK HİZMETİ

Hıdır Doğaşan, "Devlet tarafından taşıma merkezleri için de ihale yapılmaktadır. Ağustos sonu, Eylül başına kadar taşıma ihalesini de bitireceğiz. Öğrencilerimiz evinden alınacak, taşıma merkez okullarına bırakılacak. Eğitim-öğretim başında sıraya oturduğu gün devletimizin tahsis etmiş olduğu kitaplar önlerinde hazır olacak. Öğlen de yaşına uygun beslenme kriterlerine göre hazırlanmış olan yemeğini sıcak sıcak yiyecek. Akşam üzeri de servislerle tekrar evlerine bırakılacaklar. Devletimiz öğrencilerimiz için yıllardır her türlü imkanı en iyi şekilde kullanıyor." şeklinde konuştu.



