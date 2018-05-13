taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi

Artvin'de baraj ve Hidroelektrik Santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DHA | 13.05.2018 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Seyahat

İlçede 150 hektarlık alandaki 3 bölgede sürdürülen çalışmalar, düzenlenen tanıtım gezisiyle yöre halkına tanıtıldı, talepler alındı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BARAJI

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, ilçeyi sular altında bırakacak

İLÇE SULAR ALTINA GÖMÜLECEK

İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacak olması nedeniyel yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek.

TANITIM GEZİSİNDE TALEPLER İLETİLDİ

68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 150 hektarlık alanda, 3 bölgede süren çalışmalar için ilçede tanıtım gezisi düzenlendi. Kaymakam Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve İl Genel Meclis üyelerinin de katıldığı gezide ilçe sakinleri bilgilendirdi. Tanıtım gezisine katılanlar ise komşu seçimi, hak sahibi olamayanların durumu, yapılacak konutların fiyatları gibi konulara ilişkin taleplerini iletti.

1600 YETİŞMİŞ AĞAÇ DİKİLECEK

Çalışmaların sürdürüldüğü alanda, kayanın üzerine çıkarak, kalabalığa seslenen Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, “Babalarımızdan ve dedelerimizden miras almış olduğumuz baraj ve yeni yerleşim sorununu, sizlerle beraber evlatlarımıza ve torunlarımıza bırakmayacağız. 334 konutun inşa edildiği bu alana 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Düşünün ki konut başına 5 ağaç, 50- 60 gül, zakkum gibi çalı türü peyzaj bitkisi olacak. Üçüncü bölgenin önünde görülen 100 dönümlük alan tarımsal olacak. 100 dönümü, 334 konuta bölerseniz yaklaşık 250- 300 metrekarelik alan çıkıyor” dedi.

Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi


Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi

Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi

Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi

Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi

Taşınacak Yusufeli için tanıtım gezisi düzenlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hacıllı köyü kamp alanı
İstanbul’a yakın bir kamp alanı mı arıyorsunuz? Temiz havada bir dağ yürüyüşü ya da piknik de fena olmaz... O zaman sizi Hacıllı'ya alalım.
THY'nin nisan ayı doluluk oranı yüzde 83,2'yi buldu
Türk Hava Yolları, Air France ve Lufthansa gibi rakiplerinin düşüşe geçtiği dönemde rekor kırmaya devam ediyor.
Seyahat çantası hazırlık listesi
Yolculuğa çıkmadan önce bavula eksik bir eşya koymamak için kılı kırk yaran gezginlerin 'gerekli eşyalar' listesi hazır.
Bursa Gölyazı köyünde tarih kokan gezi
Gölyazı, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat Gölü üzerinde yüzermiş gibi duran minik bir balıkçı köyü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

306
İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

İranlı vekil Esad'ı suçladı: İsrail'e karşı pasif

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

223
Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı

110
Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

Suudiler Türkiye'yi karıştırma planı yapıyor

138
Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

Trump, Kuzey Kore'nin nükleer adımından memnun

26
Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

Faizler 24 Haziran'dan sonra düşecek

188

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94