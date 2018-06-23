Taşkında mahsur kalan köpeğe halatlı kurtarma

Adana'da Seyhan Nehri'nde yüzen 3 çocuktan biri, boğulma tehlikesinin sorulması üzerine, "Korkmak, korkakların işidir. Hayat cesurları sever" diye cevap verdi.

Sünnet düğünü yapılan şehit oğlu Taşan, babasının kabri başında dua ederken, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri herkesi duygulandırdı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK için ev ve iş yerlerinden para topladığı iddia edilen 3'ü kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.

1 Rusya'dan Arnavutluk'a UÇK mesajı İsviçre'nin Arnavut asıllı yıldızları Shaqiri ve Xhaka, Sırbistan'a attıkları gollerden sonra Arnavutluk'u andılar.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu daveti kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sonrası yapılan Yenikapı organizasyonuna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Katılmayacağını söyledi. Çünkü o darbeye karşı değildi" dedi.

3 Bahçeli yeni dönemde hükümete bakan vermek istemiyor MHP Lideri Bahçeli, MHP'nin sadece Meclis'te güçlü olmasına yönelik adımlar atacağını açıkladı.

4 Çipras Euro Grubu Toplantısı'nda kravat taktı Kravat takmayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin borcunun kreditörler tarafından hafifletilmesi üzerine kravat takarak konuşma yaptı.

5 IMF, Türkiye ile ilgili iddiaları yalanladı IMF tarafından "IMF'nin, Türkiye'nin kapısını çalma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı ve acil durum grubu oluşturduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

6 Kılıçdaroğlu seçimin 2. tura kalacağını düşünüyor CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, anket yaptırmadıklarını ancak anket sonuçlarına göre seçimin ikinci tura kalacağını, HDP'nin de barajı aşacağını söyledi.