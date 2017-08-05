Taşkınlık çıkartan yolcular uçaktan atıldı

İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan John Lennon Havalimanından kalkışla İspanyaya harekete hazırlanan uçakta alkollü yolcu krizi çıktı. Oturdukları yerden yüksek sesle konuşan yolcular, diğer yolcuları rahatsız etti. Hemen devreye giren hostesler duruma müdahale etti, alkollü yolcuları sakinleştirmeye çalıştılar.

Taşkınlık çıkartan yolcular alkışlar eşliğinde uçaktan indirildi VİDEO

UÇAKTAN İNDİRİLDİLER

Hosteslerin uyarılarına rağmen davranışlarıyla diğer yolcuları rahatsız eden alkollü grup taşkınlıklarını sürdürdü, ön taraftaki yolcuların da araya girmesiyle tartışma başladı. Sonrasında tekrar devreye giren kabin ekibi sarhoş yolcuları uçaktan indirdi.

Aprona kadar hosteslerin eşlik ettiği yolcular hakkında havalimanı polisleri işlem başlattı.