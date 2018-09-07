Taşları tek tek işlenen caminin yapımı 30 yılı aştı

Giresun'da, taşları el işçiliği ile işlenip Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle inşa edilen Yeşil Cami mimari özellikleriyle fark yaratıyor.

KÜLTÜRLERİN SENTEZİ

Eynesil ilçesinde temeli 1987'de atılan Yeşil Cami, tamamıyla bitirilmemesine rağmen 2012 yılında ibadete açıldı. İki kültürün sentezini barındıran caminin inşaatının 8 yıl daha süreceği tahmin ediliyor.

Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ramazan Okur, yaptığı açıklamada, caminin temelinin 31 yıl önce atıldığını söyledi.

İnşaatın uzun süredir devam ettiğini belirten Okur, caminin Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzlarından örnekler alınarak inşa edildiğini kaydetti.

HER ŞEY EL İŞÇİLİĞİYLE YAPILDI

Ramazan Okur, caminin günümüz Türkiyesinde örnek alınan bir eser olmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Batı kapısı, Sivas Divriği Ulu Cami'nin kuzey kapısının 5'te 4 oranında küçültülerek buraya inşa edilmiştir ki o kapı UNESCO kayıtlarında vardır. Yine içerisinde Selçuklu örneği mihrap da yer alıyor. Her şey el işçiliğiyle yapıldı" dedi.