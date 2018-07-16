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Tataristan'da tren otomobili ezdi: 4 ölü

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bir trenin ray hattına hatalı giren bir otomobili ezmezi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 00:33..
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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bir trenin ray hattına giren bir otomobile çarptığı öğrenildi.

Tataristan'da tren otomobili ezdi: 4 ölü

KURAL İHLALİ CAN ALDI

Tataristan İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre olay sonucu arabadaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Tataristan Demiryolları yaptığı açıklamada ise kazanın otomobil şoförünün ansızın ray hattına girmesinden dolayı olduğunu belirterek, "VAZ-2109 markalı otomobilin sürücüsü yolun kurallarını ihlal etti ve Volgograd-Nizhnevartovsk arasında seyreden yolcu treninin önünde çıktı. Tren sürücüsü acil durum frenleme yaptı, ancak mesafe yetersizdi." ifadelerini kullandı.

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