Tataristan'da tren otomobili ezdi: 4 ölü

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bir trenin ray hattına giren bir otomobile çarptığı öğrenildi.

KURAL İHLALİ CAN ALDI

Tataristan İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgilere göre olay sonucu arabadaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Tataristan Demiryolları yaptığı açıklamada ise kazanın otomobil şoförünün ansızın ray hattına girmesinden dolayı olduğunu belirterek, "VAZ-2109 markalı otomobilin sürücüsü yolun kurallarını ihlal etti ve Volgograd-Nizhnevartovsk arasında seyreden yolcu treninin önünde çıktı. Tren sürücüsü acil durum frenleme yaptı, ancak mesafe yetersizdi." ifadelerini kullandı.