Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde senaryo gereği hazırlanan tatbikata hastane personeli, doktorlar, Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Tatbikatta görevliler rollerini gerçekmiş gibi yansıtmaları tatbikattan habersiz olan vatandaşların dikkatini çekti.

Ambulansların da katıldığı tatbikatta siren seslerini duyan vatandaşlar kan vermek için hastaneye koşarken, tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Tatbikat için bir açıklama yapan Sarıgöl Devlet Hastanesi Müdürü Muhammet Uğur Sezgin, "Arkadaşlarımı kutlarım. Olası bir afette hazır olduklarını gösterdiler. Allah böyle bir olayın gerçeğini yaşatmasın." dedi.