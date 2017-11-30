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Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İHA | 30.11.2017 - 16:14..
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Manisa Sarıgöl Devlet Hastanesi bahçesinde senaryo gereği hazırlanan tatbikata hastane personeli, doktorlar, Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

Tatbikatta görevliler rollerini gerçekmiş gibi yansıtmaları tatbikattan habersiz olan vatandaşların dikkatini çekti.

Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

Ambulansların da katıldığı tatbikatta siren seslerini duyan vatandaşlar kan vermek için hastaneye koşarken, tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes aldı.

Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

Tatbikat için bir açıklama yapan Sarıgöl Devlet Hastanesi Müdürü Muhammet Uğur Sezgin, "Arkadaşlarımı kutlarım. Olası bir afette hazır olduklarını gösterdiler. Allah böyle bir olayın gerçeğini yaşatmasın." dedi.

Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

Tatbikatı gerçek sanıp kan verdiler

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