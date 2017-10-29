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Tatil için gelen turistler fuhuş yaparken yakalandı

Tatil için geldikleri Bodrum'da, kaldıkları otelde fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın yakalandı.

29.10.2017 - 15:03
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Bodrum'a iki ay önce tatil için geldikleri belirlenen 8 kadın turisten 3'ü ülkelerine döndü. Diğer 5'i otelde konaklamayı sürdürdü.

Polis, tatilleri bitmesine rağmen ülkelere dönmeyen kadınlardan Kırgızistan uyruklu Z.A.., A.G. ve K.S., Rus uyruklu K.S. ve Türkmenistan uyruklu K.S.'nin kaldıkları Gümbet'teki otelde fuhuş yaptıkları belirledi.

"İYİ PARA KAZANINCA KALDIK"

Bunun üzerine otele operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu 5 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlardan Kırgızistan uyruklu 34 yaşındaki K.S., polisteki ifadesinde, "2 ay önce buraya tatil için gelmiştim. Tanıştığımız kişiler bizi fuhuşa sürükledi. Bize ayda 16-20 bin TL veriyorlardı. İyi para kazanınca Bodrum'da kalmaya karar verdik. Ancak, yakalandık." dediği ifade edildi.

Tatil için gelen turistler fuhuş yaparken yakalandı

Kadınları fuhuşa sürüklediği ileri sürülen Türk vatandaşı M.S.'nin geçen 26 Ekim'de, düzenlenen bir başka fuhuş operasyonunda yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.

Tatil için gelen turistler fuhuş yaparken yakalandı

Fuhuş yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kadın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleriin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

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