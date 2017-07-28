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Tatilciler Bodrum'a akın etti

Tatilciler aynı anda akın edince Bodrum'a girişte yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

28.07.2017 - 13:18
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Tatilciler Bodrum'a akın etti

Sıcak havaların etkisiyle sevilen tatil bölgesi Bodrum tatilcilerin akınına uğradı. İlçeye 10 kilometre mesafedeki Kaynar Mevkisi'nden itibaren zaman zaman 5 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler yol kenarına park edip trafiğin açılmasını beklemeye başladı.

Tatilciler Bodrum'a akın etti

ÇOĞUNLUĞU İSTANBULLULAR OLUŞTURDU

İstanbul’dan Bodrum’a gelen uçaklarda ve otobüslerde yer bulmakta güçlük çekilirken, pek çok kişi kendi araçlarıyla yola çıkmayı göze aldı.

Bodrum’a gelen İstanbul plakalı araçlar Kaynar Mevkisi’nden itibaren uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tatilciler Bodrum'a akın etti

"UZUN ARAÇ KONVOYUYLA KARŞILAŞTIK"

İstanbul'un İstinye semtinden eşi ve iki çocuğu ile dün akşam yola çıkan 46 yaşındaki Şakir Çelik, "Hafta sonunda İstanbul'da sağanak yağmur beklendiğini öğrenince önce uçaklara baktık, sonra otobüslere. Yer bulamayınca da aracımıza atlayıp Bodrum'a geldik. Hafta sonunu burada geçireceğiz. Ancak burada da uzun araç konvoyuyla karşılaştık. Ama yine de güne güneşli ve sıcak bir havada başlamak güzel" dedi.

Tatilciler Bodrum'a akın etti


Tatilciler Bodrum'a akın etti

Tatilciler Bodrum'a akın etti

Tatilciler Bodrum'a akın etti

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