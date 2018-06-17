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Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Ramazan Bayramı tatilinin son gününe girmeden İstanbul'a dönüşler başladı.

AA | 17.06.2018 - 00:16..
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Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Bayram tatilininde İstanbul dışına çıkanların geri dönüşleri son güne kalmadan başladı. Anadolu'dan İstanbul'a girişlerde oluşan uzun kuyruklar kameralara yansıdı.

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

SON GÜNE BIRAKMADILAR

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolunun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ramazan Bayramı tatili 14 Haziran perşembe günü başladı. Arefe günü olması nedeniyle yarım gün çalışılan Perşembe günü tatilin başlangıcı oldu. 3,5 günlük bayram izni Pazartesi günü bitiyor. İstanbul'a dönüşlerini son güne bırakmayan tatilciler, İstanbul'a erken dönüş yapıyor.

İstanbul'a dönüşler başladı

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Tatilciler İstanbul'a dönüyor

Tatilciler İstanbul'a dönüyor

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