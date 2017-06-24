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Tatilciler TEM'de trafiği kilitledi

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunun Bolu kesiminde araç kuyruğuna neden oldu.

24.06.2017 - 10:23
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Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan sabah saatlerinden itibaren yola çıkanlar, TEM otoyolunun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kuruçay mevkisi ile Gerede Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK KAZALARI

Yoğunluk nedeniyle güzergahta zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlarda aldığı ek tedbirlerle ulaşımın durmaması için aralıksız çalışıyor.

Tatilciler TEM'de trafiği kilitledi

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Otoyolun belirli kesimlerinde de Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından radarlı hız kontrolü uygulanıyor.

Karayolları ekipleri ise Bolu Dağı Tüneli güzergahını bölgede bulunan 87 kamera ile Tünel Kontrol Merkezi'nden takip ediyor.

Tatilciler TEM'de trafiği kilitledi

Trafik ekipleri sürücülerden, aşırı hız, yakın takip, hatalı sollama yapmamalarını ve araçlarında aşırı yük taşımamalarını istedi.

Emniyet kemerinin önemine de değinen ekipler, kemerin araçta bulananları hayata bağladığını kaydetti.

Tatilciler TEM'de trafiği kilitledi

Tatilciler TEM'de trafiği kilitledi

Tatilciler TEM'de trafiği kilitledi

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