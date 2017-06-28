Tatilcilerin bir çoğu dönmedi

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilciler, İstanbul'dan ayrılarak kıyı bölgelere akın etti. Her daim trafikte yoğunluk yaşanan kent, bayram boyunca boyunca sakin bir trafiğe sahip oldu.

DÖNÜŞ OLDU ANCAK İSTANBUL'DA TRAFİK YOK

Dün öğleden sonra başlayan dönüşlere rağmen şu saatlerde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 11 olarak görüldü.

YOLLAR TAMAMEN AÇIK

E-5 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, ana arterlerde de yollar tamamen açık.