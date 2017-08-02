Tatilcilerin yeni gözdesi 'ekolojik turizm'

Şehir hayatının gürültüsü ve stresinden uzaklaşmak isteyenler, Kapadokya bölgesindeki ekolojik turizm alanlarında doğayla iç içe vakit geçirip, organik ürünler tüketiyor. Nevşehir'in Avanos ilçesinde konuklarına bu alanda hizmet sunan otelde tatilciler, hem tarlada çalışarak toprakla haşır neşir oluyor hem de organik ürünleri tüketme imkanı buluyor.

12 BİN METREKARELİK TARIM ALANI

Müşteriler, otelin yanı başındaki yaklaşık 12 bin metrekare tarım alanında çapa yapıyor, bahçe sulayıp, kollarında sepetle dallarından ürünleri topluyor.

Ağaçlar arasına kurulan ahşap masa ve yer minderlerinde dinlenen konuklar, gürültü ve teknolojik cihazlardan uzakta kitap okuyarak vakit geçirebiliyor.

"7-8 GÜN KONAKLAYAN MÜŞTERİLERİMİZ VAR"

Otelin sahibi Osman Yüksel, "Müşterinin organik tarımı bilen, organik ürünleri kullanan bir kesimi var. Sıcak hava balonculuğu Kapadokya'ya çok büyük turist katkısı yaptı. Organik tarım ve çiftlik evlerinin balondan daha çok katkı yapacağına eminim. Kapadokya'da konaklama istatistiğinin ortalaması 2 gün bile değil. Burada 7-8 gün konaklayan müşterilerimiz var. O halde daha neyi bekliyoruz? Kapadokya'da arazi bol, yeşil alan ve tarım çiftlikleri var. Geriye sadece helvayı yapmak kalıyor."

Antalya'dan tatile gelen Derya Yılmaz, doğal ortamları çok sevdiği için deniz, kum, güneş üçlüsü yerine Kapadokya'da ekolojik turizm etkinliğini tercih ettiğini söyledi.