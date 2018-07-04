Tatilde öğrenci ve ailelere güvenli internet uyarısı

Okulların sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci için 3 aylık tatil süreci başladı. Öğrencilerin tatilde interneti daha verimli kullunmaları için uzmanlar aileleri uyarıyor.

ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK EĞLENCESİ

Sanal alemdeki tehlikeler hakkında bilgi veren Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar, "Bilgisayar oyunları ve internet kullanmak milenyum çocuklarının en büyük eğlencesi arasında. Yaz döneminde birçok çocuk soluğu bilgisayar başında alıyor. 12-16 yaş arası çocukların yüzde 97’ünün online olduğu günümüzde, kişisel verilerinin ne kadar güvende olduğu bir diğer tartışma konusu. İnternette dolaşan birçok zararlı video bağlantısı çocukların çizgi film, oyun ve internet dizisi merakının istismar edilmesine neden olabiliyor." dedi.

SÜREYİ BELİRLEYİN

Çocuğunuzun internette geçireceği süreyi belirleyin. Örneğin günde 1 saat için oyuna, 1 saat için de yaz ödevlerine, 1 saat eğlenceye vakit ayırmalarını sağlayın.

Çocuklarınızın mümkün olduğunca ebeveynleriyle aynı odada bilgisayar, tablet, telefon kullanmasına özen gösterin. Müdahaleci olmaktan kaçının.

SANAL OYUN OYNAYIN

Anneler eşiniz ile futbol maçı izleyebiliyorsanız çocuğunuz ile de sanal oyun (box, pc, mobil oyun) oynayabilirsiniz. Aynı durum babalar için de geçerli. Böylelikle kontrolü elden bırakmamış olursunuz.

SOSYAL MEDYA HESABINI GEÇ AÇSIN

Sosyal medyada mümkün olduğunca geç yaşta hesap açmasını sağlayın. Eğer uygun gördüğünüz yaştan küçük ve bir hesabı var ise sizin tanımadığınız kişilerle sohbet etmemesini sağlayın.

BİLGİNİN KAYNAĞINI SORGULAYIN

İnternet ortamında bulduğunuz bir bilginin kaynağının güvenilir olup olmadığını sorgulayın. Sosyal medyada duygularınızı hedef alan paylaşımları yapmadan önce muhakkak doğru olduğundan emin olun. Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri paylaşmayın.

UYGUNSUZ İÇERİKLERE DİKKAT

İnternet ortamında zararlı, uygunsuz içerikler ile karşılaştığınızda nasıl şikâyet edebileceğinizi detaylı bir şekilde öğrenin. Bilgisayarınızdaki işletim sistemi, programlar ve güvenlik yazılımlarının güncellenmiş olduğundan emin olun.

Siber zorbalık tabir edilen taciz, istismar, küfür, argo konuşmalar, uygunsuz fotoğraflar vb. daha pek çok konuyu yetkili mercilere şikâyet edebileceğinizi unutmayın.