taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6817
EURO
5,4680
ALTIN
189,62
PETR
78,0600

Tatilde öğrenci ve ailelere güvenli internet uyarısı

Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların internet başında geçirecekleri zamanın artacağını belirten ağ teknolojileri ailelere güvenli internet konusunda ipuçları verdi.

DHA | 04.07.2018 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Okulların sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci için 3 aylık tatil süreci başladı. Öğrencilerin tatilde interneti daha verimli kullunmaları için uzmanlar aileleri uyarıyor.

ÇOCUKLARIN EN BÜYÜK EĞLENCESİ

Sanal alemdeki tehlikeler hakkında bilgi veren Pazarlama Müdürü Özden Aliyagiç Uyar, "Bilgisayar oyunları ve internet kullanmak milenyum çocuklarının en büyük eğlencesi arasında. Yaz döneminde birçok çocuk soluğu bilgisayar başında alıyor. 12-16 yaş arası çocukların yüzde 97’ünün online olduğu günümüzde, kişisel verilerinin ne kadar güvende olduğu bir diğer tartışma konusu. İnternette dolaşan birçok zararlı video bağlantısı çocukların çizgi film, oyun ve internet dizisi merakının istismar edilmesine neden olabiliyor." dedi.

Tatilde öğrenci ve ailelere güvenli internet uyarısı

SÜREYİ BELİRLEYİN

Çocuğunuzun internette geçireceği süreyi belirleyin. Örneğin günde 1 saat için oyuna, 1 saat için de yaz ödevlerine, 1 saat eğlenceye vakit ayırmalarını sağlayın.

Çocuklarınızın mümkün olduğunca ebeveynleriyle aynı odada bilgisayar, tablet, telefon kullanmasına özen gösterin. Müdahaleci olmaktan kaçının.

SANAL OYUN OYNAYIN

Anneler eşiniz ile futbol maçı izleyebiliyorsanız çocuğunuz ile de sanal oyun (box, pc, mobil oyun) oynayabilirsiniz. Aynı durum babalar için de geçerli. Böylelikle kontrolü elden bırakmamış olursunuz.

Tatilde öğrenci ve ailelere güvenli internet uyarısı

SOSYAL MEDYA HESABINI GEÇ AÇSIN

Sosyal medyada mümkün olduğunca geç yaşta hesap açmasını sağlayın. Eğer uygun gördüğünüz yaştan küçük ve bir hesabı var ise sizin tanımadığınız kişilerle sohbet etmemesini sağlayın.

BİLGİNİN KAYNAĞINI SORGULAYIN

İnternet ortamında bulduğunuz bir bilginin kaynağının güvenilir olup olmadığını sorgulayın. Sosyal medyada duygularınızı hedef alan paylaşımları yapmadan önce muhakkak doğru olduğundan emin olun. Doğruluğundan emin olmadığınız bilgileri paylaşmayın.

Tatilde öğrenci ve ailelere güvenli internet uyarısı

UYGUNSUZ İÇERİKLERE DİKKAT

İnternet ortamında zararlı, uygunsuz içerikler ile karşılaştığınızda nasıl şikâyet edebileceğinizi detaylı bir şekilde öğrenin. Bilgisayarınızdaki işletim sistemi, programlar ve güvenlik yazılımlarının güncellenmiş olduğundan emin olun.

Siber zorbalık tabir edilen taciz, istismar, küfür, argo konuşmalar, uygunsuz fotoğraflar vb. daha pek çok konuyu yetkili mercilere şikâyet edebileceğinizi unutmayın.

Tatilde öğrenci ve ailelere güvenli internet uyarısı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

56
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

52
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

52
İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

166
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

125
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

45
Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM