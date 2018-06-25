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Tatilde öğrencilerini YKS’ye hazırlıyorlar

Kayseri Lisesi'nde tatile gitmeyen öğretmenler, öğrencileri hafta sonu başlayacak olan sınava hazırlıyor.

İHA | 25.06.2018 - 12:47..
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Eğitim hayatını sürdüren ve Sakarya Savaşı'nda öğrencilerin savaşa gitmesinden dolayı o sene mezun veremeyen Kayseri Lisesi’nde okulların tatil olmasına rağmen derslikler öğrencilerle dolu.

GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORLAR

Okulun Milli Mücadele yıllarındaki mezuniyet defterinde ’Son sınıf talebeleri Sakarya Savaşı için cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okul mezun verememiştir’ yazan Kayseri Lisesi’nde tatile girmeyen öğretmenler, gönüllülük esasına göre mezun olan öğrencileri hafta sonu başlayacak olan Yükseköğretim Kurumu Sınavı YKS’ye hazırlıyor.

Tatilde öğrencilerini YKS’ye hazırlıyorlar

"ÖĞRENCİLERİMİZİ BOŞ BIRAKMAK İSTEMEDİK"

Okulun rehber öğretmeni Ömer İçoğlu, "Destekleme ve yetiştirme kursları sistemimiz 3 Haziran itibariyle sona erdi. Seçim dolayısıyla sınavlar ertelendiği için öğrencilerimizi boş bırakmak istemedik. Seri deneme sınavları ile yolumuza devam ediyoruz. Öğrencilerimizi elimizden geldiğince sınava daha iyi hazırlamak adına burada sınavın provasını yapıyoruz ve her gün birtakım deneme uyguluyoruz. Öğrencilerimizde bu işten çok memnunlar. Öğretmenlerimizde gönüllülük esasına dayanarak geliyorlar ve herhangi bir ücrette almıyorlar. Öğrencilerimiz normalde bizden mezun oldular. Onlarda bir zorunluluk olmasına rağmen deneme sınavlarına devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Tatilde öğrencilerini YKS’ye hazırlıyorlar


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