Uzun yaz tatilinde derslerden bunalan öğrencilerle ilgili uzmanlar uyarılara devam ediyor. Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, tatilde öğrenme kaybına dikkat çekiyor. Ebeveynlerin, Nasıl olsa seneye toparlar yaklaşımının çocukların ilerleyen süreçlerde olması gereken seviyelerden çok daha geriye düşmesine sebep olduğunu belirtiyor.

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENME KAYBI

Bu durumu büyük bir problem olarak gören çoğu ülkede öğrenme kayıplarıyla alakalı çok sayıda çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Dila Özçelik, "Ülkemizde de yapılan çalışmalar gösteriyor ki öğrencilerin zenginleştirilmiş çevresel materyallerle iç içe olmaları yaz tatilinde öğrenme kayıplarını azaltırken çocukların çevresel materyal eksikliği yaşadığı şartlar ise öğrenme kayıplarını arttırabiliyor. Yapılan araştırmalar aynı zamanda durumun önemini algılayan okul ve ailelerin çocuğa verdiği desteğin de altını çiziyor. Bu noktada ise görev, bilinçlenme sürecinde büyük rol oynayacak olan aile ve okullara düşüyor." diye konuştu.

NELER YAPILMALI

Tatilde öğrenme kaybının tamamen önüne geçilebilir bir durum olduğunu söyleyen Dila Özçelik, "Uzun yaz tatillerini, çocukların tamamen öğretici ve eğitici aktivitelerden uzaklaştığı bir dönem olarak görmemek gerekli. Bu dönemler, çocukların istek ve tercihleri doğrultusunda yeni bilgiler edinilmesine fırsat verilen değerli bir periyot olarak görülmeli. Bu noktada çocuğun öğrenme kaybını minimuma indirecek olan seçenekler yaz okulları, eğitici öğrenme setleri, spor ve sanatsal faaliyetler, aile ve arkadaşlarla birlikte planlanan aktiviteler olarak sıralanabilir. Tüm bunların ortak noktası olarak çocukların keyif aldığı aktiviteler ön planda tutulmalı, çocuğun sorumluluk alarak plan yapmasına müsaade edilmeli ve çocuğa zorundalık hissinden ziyade merak duygusu aşılanmalı." dedi.





ÖĞRENME KAYBI NEDİR

Çocukların yıl içerisinde okulda edindiği bilgi ve becerinin bir kısmını yaz tatilinde kaybederek bir sonraki sınıfa geçmesi durumuna tatilde öğrenme kaybı deniliyor. Uzmanlar, tatilde öğrenme kaybının en fazla ilköğretim çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirtirken tatilde öğrenme kaybının çocuğun tatilini nasıl değerlendirdiğine göre değiştiğini vurguluyor.

