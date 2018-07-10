taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,6730
EURO
5,4891
ALTIN
188,98
PETR
78,5200

Tatilde öğrenme kaybına dikkat

Tatilde öğrenme kaybının, çocuğun akademik becerileri ve öğrenme süreçleri açısından oldukça önemli.

DHA | 10.07.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Uzun yaz tatilinde derslerden bunalan öğrencilerle ilgili uzmanlar uyarılara devam ediyor. Çocuk Gelişim Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, tatilde öğrenme kaybına dikkat çekiyor. Ebeveynlerin, Nasıl olsa seneye toparlar yaklaşımının çocukların ilerleyen süreçlerde olması gereken seviyelerden çok daha geriye düşmesine sebep olduğunu belirtiyor.

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENME KAYBI

Bu durumu büyük bir problem olarak gören çoğu ülkede öğrenme kayıplarıyla alakalı çok sayıda çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Dila  Özçelik, "Ülkemizde de yapılan çalışmalar gösteriyor ki öğrencilerin zenginleştirilmiş çevresel materyallerle iç içe olmaları yaz tatilinde öğrenme kayıplarını azaltırken çocukların çevresel materyal eksikliği yaşadığı şartlar ise öğrenme kayıplarını arttırabiliyor. Yapılan araştırmalar aynı zamanda durumun önemini algılayan okul ve ailelerin çocuğa verdiği desteğin de altını çiziyor. Bu noktada ise görev, bilinçlenme sürecinde büyük rol oynayacak olan aile ve okullara düşüyor." diye konuştu.

Tatilde öğrenme kaybına dikkat

NELER YAPILMALI

Tatilde öğrenme kaybının tamamen önüne geçilebilir bir durum olduğunu söyleyen Dila Özçelik, "Uzun yaz tatillerini, çocukların tamamen öğretici ve eğitici aktivitelerden uzaklaştığı bir dönem olarak görmemek gerekli. Bu dönemler, çocukların istek ve tercihleri doğrultusunda yeni bilgiler edinilmesine fırsat verilen değerli bir periyot olarak görülmeli. Bu noktada çocuğun öğrenme kaybını minimuma indirecek olan seçenekler yaz okulları, eğitici öğrenme setleri, spor ve sanatsal faaliyetler, aile ve arkadaşlarla birlikte planlanan aktiviteler olarak sıralanabilir. Tüm bunların ortak noktası olarak çocukların keyif aldığı aktiviteler ön planda tutulmalı, çocuğun sorumluluk alarak plan yapmasına müsaade edilmeli ve çocuğa zorundalık hissinden ziyade merak duygusu aşılanmalı." dedi.

Tatilde öğrenme kaybına dikkat

ÖĞRENME KAYBI NEDİR

Çocukların yıl içerisinde okulda edindiği bilgi ve becerinin bir kısmını yaz tatilinde kaybederek bir sonraki sınıfa geçmesi durumuna tatilde öğrenme kaybı deniliyor. Uzmanlar, tatilde öğrenme kaybının en fazla ilköğretim çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirtirken tatilde öğrenme kaybının çocuğun tatilini nasıl değerlendirdiğine göre değiştiğini vurguluyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

57
Yeni sistemin 3 KHK'sı

Yeni sistemin 3 KHK'sı

28
Yeni kabinede yer almayan isimler

Yeni kabinede yer almayan isimler

65
Tarihin en genç kabinesi

Tarihin en genç kabinesi

59
Orgeneral Ümit Dündar kimdir

Orgeneral Ümit Dündar kimdir

45
Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

30
Orgeneral Yaşar Güler kimdir

Orgeneral Yaşar Güler kimdir

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM