1 Tatilden dönen aile uyarı levhasına çarptı: 3 ölü Adana yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç uyarı levhasına çarptı. Kazada 1'i kadın 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

2 Ünlü tayfasının 15 Temmuz sessizliği FETÖ'cü hainlere karşı 2 yıl önce bugün alınan zafere karşı birtakım isimler yine sessiz kaldı, anmak için 1 cümle bile yazmayı çok gördü.

3 May: Trump bana AB’ye dava açmamı tavsiye etti Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Trump’ın kendisine Brexit konusunda verdiği tavsiyenin, Avrupa Birliği’ne dava açmak olduğunu söyledi.

4 Fatih Terim: Yaşadıklarım beni hırslandırdı TFF'den A Milli Takım'ın başından gönderildiği için 9 milyon TL tazminat parası alan Fatih Terim, yaşadığı bu sürecin kendisini daha çok hırslandırdığını söyledi.

5 15 Temmuz Şehitleri kabirlerinin başında anıldı FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde İstanbul’da şehit düşen vatandaşlar için dualar edilip, Kur'an-ı Kerim okundu.

6 Fransa-Hırvatistan maçının ilk 11'leri Fransa ile Hırvatistan, Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar daha önce bu kupayı 1998'de kazanmıştı. Hırvatlar ise bir ilki gerçekleştirmek istiyor.