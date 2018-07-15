Tatilden dönen aile uyarı levhasına çarptı: 3 ölü

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iddiaya göre, ailesiyle birlikte tatil için gittikleri Mersin'den Gaziantep'e dönen aracın sürücüsü, yolda uyukladı.
LEVHAYA ÇARPTI
Araç, hızla yol kenarında bulunan uyarı levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin parçaları etrafa saçıldı. Gürültüyü duyan, yakındaki akaryakıt istasyonu görevlileri kaza yerine koştu, 112'ye ihbarda bulundu.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, araçtaki 9 kişiden 1'i kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. 6 yaralı ise ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
HİÇ FREN YAPMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen polisler, sürücünün hiç fren yapmadan, otoyol kenarındaki korkulukları da aşıp direkt tabelaya çarptığını tespit etti. Üzerlerinden kimlik çıkmayan cenazeler ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.