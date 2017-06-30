taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.071
USD
3,5302
EURO
4,0342
ALTIN
141,04
PETR
47,8600

Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

İzmit'te, tatilden dönen ailenin bulunduğu otomobil, TEM'de kaza yaptı, sürücüsü ağır yaralanırken, eşi araçtan fırlayarak yaşamını yitirdi.

30.06.2017 - 10:17
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere viyadüğünde meydana geldi. Giresun'dan İstanbul'a dönen Hasan Ilgın yönetimindeki 34 PV 8308 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil ağaçlara çarptıktan sonra 30 metre ilerideki dere yatağına uçtu.

Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

ARAÇTAN FIRLADI

Otomobilin ağaçları çarptığı sırada kapısının yerinden çıkması sonucu Naime Ilgın araçtan dışarı fırladı.

Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Naime Ilgın'ın öldüğü belirlendi. Dere yatağında yan yatan otomobil içerisinde sıkışan Hasan Ilgın ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

Tatilden dönen eşleri trafik kazası ayırdı

İlginizi Çekebilir
Eski eşinin evini patlatan adam gözaltına alındı
Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde Erdal Demir, bir gün önce tartıştığı eski eşi Yasemin Üzmez’in evini kundakladı.
Sinop'ta tacizciyi linçten polis kurtardı
Mağazada kadınların etek altı görüntülerini kaydeden kimliği açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuştucu taciri anne-oğul yakalandı
Narkotik ekipleri tarafından yakalanan Fatma İ. ile Hakan İ.'nin eroin satışı yaptığı belirlendi.
Bursa'da kazada kolu kopan sürücü hayatını kaybetti
Bursa'da aşırı hız nedeniyle yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde kolu kopan sürücü İsmail Cem Ekşi öldü, arkadaşı Kübra K. yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

Antalya'da Rus turistlerin valizinden çıkanlar

96
Rus askerleri Afrin'den çekildi

Rus askerleri Afrin'den çekildi

75
Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

Fransa'da bir kişi aracını cami önündekilere sürdü

84
Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

Yıldırım'dan Macaristan Başbakanı'na forma sürprizi

33
Serenay Sarıkaya kıyafeti düğüne damga vurdu

Serenay Sarıkaya kıyafeti düğüne damga vurdu

24
Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

Nur Tatar Askari: Madalyam Türkiye'ye armağan olsun

87
BBC muhabiri sınır dışı edildi

BBC muhabiri sınır dışı edildi

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM