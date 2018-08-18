Tatile çıkacak olanlara uyarılar

Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili hafta sonuyla birleşince 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzaması ve mevsimin yaz olması nedeniyle vatandaşlar bu süreyi şehir dışında değerlendirmek için yavaş yavaş evlerini terk etmeye başladı.

Bu tür tatillerde hırsızlık vakalarında bir artış yaşandığına dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Demir Bilgütay, bu tür olaylara karşı alınacak tedbirler hakkında önemli bilgiler verdi.

"YER BİLDİRİMİ YAPMAYIN"

Vatandaşların en çok dikkat etmesi gereken konunun sosyal medya paylaşımları olduğunun altını çizen Bilgütay, "İnsanlar tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yaparak nerede olduklarını bildiriyorlar. Bu yer bildirimleri kişinin evde olmadığını kanıtlayarak hırsızlık olaylarını artırıyor. Bu dönemde sosyal medyada yer bildirimi yapmaktan uzak durmanız gerekiyor." uyarısında bulundu.

"KAPINIZIN ÖNÜNE AYAKKABILARINIZI BIRAKIN"

'Hırsızlık sizin tatil yapmanızı bekliyor' diyen Bilgütay, evde alınacak birkaç küçük önleme dikkat çekti. Bilgütay, "Apartmanlarda ana giriş kapısının kapalı tutulması önemli. Böylelikle seyyar satıcıların girmesini engelleyebilirsiniz. İkinci önemli husus ise kişinin kendi daire kapısı. Bu kapının da en az iki kere kilitlemesi ve alt-üst çift kilit kullanılması gerekir. Ayrıca kapının önüne bırakılacak bir iki çift ayakkabı da birçok hırsızlık olayını önleyecektir. Bu önlem 'evde biri var' hissini uyandıracağından caydırıcı olacaktır. Eğer imkanınız varsa dairede gün içinde kapanıp akşam yanacak zaman ayarlı bir lambanın olması faydalı olacaktır." diye konuştu.

"DEĞERLİ EŞYALARINIZI BANKAYA EMANET EDİN"

Hırsızların, evlerin elektrik sayaçlarını dahi kontrol ettiklerinin altını çizen Bilgütay, evde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Hırsızlar, elektrik sayacının dönme hızına göre evde birinin olup olmadığına karar veriyorlar. Dışarıdan gözlemlendiğinde de ışık yanıp sönüyorsa bu caydırıcılık sağlıyor. O nedenle evde bir lambanın açık bırakılmasında fayda var. Diğer önemli bir tedbir ise posta kutularında herhangi bir şey bırakılmaması yönünde. Güvendiğimiz bir komşumuzdan posta kutusunu temizlemesini isteyebilirsiniz. Evimizi alarm sistemleriyle destekleyebiliyorsak kesinlikle camlarınızı kapalı tutun. Ulaşılmayacak bölgelerde olan perdelerin bir tanesinin mümkünse yarım açık ya da açık olmasını sağlayın. Bu evde birilerinin yaşadığı hissini verecektir. Para mücevher ve ziynet eşyaların bayram öncesi bir bankaya yatırılması veya çelik kasada muhafaza altına alınması yararlı olacaktır."

"HIRSIZLAR ÇATI KATLARI TERCİH EDİYOR"

Hırsızların genellikle giriş katları tercih ettiği yönündeki kanının yanlış olduğunu vurgulayan Bilgütay, çatı katının tenha olması nedeniyle daha tehlikede olduğuna dikkat çekti. Üst katlarda da demir pencere koruması olması gerektiğini söyleyen Bilgütay, "Daha fazla giriş çıkış olduğu için alt katlar güvenli üst katlar ise daha tehlikelidir. Hırsızlar, daha fazla dikkat çekmeden görünmeden bu işleri yapabilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Tenha bölgelerde oturanların kesinlikle pencerelerine korkuluk yaptırmaları yararlı olacaktır. En üst katta oturanlara bile korkuluk öneriyorum. En alt ve en üstte oturanların kesinlikle korkuluk yaptırması şart." ifadelerini kullandı.

"ARAÇ RUHSATINIZI YANINIZDA TAŞIYIN"

Otomobillerin mümkün olduğunca mahalle aralarına ve bina önlerine bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Bilgütay, "Evler kadar arabalarınız da hırsızlık olaylarına karşı tehlike altında. Bu nedenle kendi garajınız veya sitenizin otoparkı varsa burayı tercih edin. Büyük hatalardan biri de ruhsatı arabada bırakmak. Bu hırsızların işini iki kat kolaylaştırıyor. Ruhsatımızı mümkün olduğunca yanınızda taşıyın, araç içerisinde bırakmayın. Bir direksiyon kilidi temin edin. Kırılmaz cam kullanmanız da hırsızlığı engellemede büyük yarar sağlayacaktır. Bu önlemlerden sonra rahat bir tatil geçirebilirsiniz." diye konuştu.

HIRSIZLIĞA ÖZENDİRİCİ VİDEOLARI ŞİKAYET EDİN

Bazı sosyal paylaşım sitelerinde araba ve ev kapısı açmaya yönelik bilgilendirici videoların yer aldığını hatırlatan Bilgütay vatandaşları, "Bu tür videoları mümkünse şikayet edelim. Belli bir şikayet sayısına ulaştığında bunları kaldırmak durumunda kalırlar. Devletimiz de burada destek çıkarsa bunların kaldırılması bizim yararımıza olacaktır. İnsanlar kapıda kaldıklarında bir çilingir çağırıp kapılarını açtırabilirler. Bu videolar hırsızlık eğiliminde olan kişileri de özendirici nitelik taşımaktadır." sözleriyle uyardı.