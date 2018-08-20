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Tatilin 3 günlük kaza bilançosu: 49 ölü, 206 yaralı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, Cuma günü mesai bitiminden arife günü olan Pazartesi saat 16.00’ya kadar 55 kaza meydana geldi.

DHA | 20.08.2018 - 16:43..
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Kurban Bayramı tatilinin uzun olmasını fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü.

UYARILAR VE ALINAN ÖNLEMLER YETMEDİ

Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin 3 günlük kaza bilançosu: 49 ölü, 206 yaralı

CUMARTESİ GÜNÜ 17 KİŞİ ÖLDÜ, 67 KİŞİ YARALANDI

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya’da 2’şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı’da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

Tatilin 3 günlük kaza bilançosu: 49 ölü, 206 yaralı

PAZAR GÜNÜ 21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya’da 3, Manisa’da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya'da meydana geldi.

Tatilin 3 günlük kaza bilançosu: 49 ölü, 206 yaralı

BUGÜN 9 KAZA OLDU

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar, 2’si Çorum'da olmak üzere, İstanbul, Antalya, Edirne, Zonguldak, Karaman, Kocaeli ve Uşak’ta 9 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Tatilin 3 günlük kaza bilançosu: 49 ölü, 206 yaralı

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