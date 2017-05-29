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Tatlı arasında uyuşturucu sevkiyatı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3'ü üniversite öğrencisi 6 kişi gözaltına alındı.

29.05.2017 - 10:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve bunların üniversite öğrencileri ve gençlerin yoğun yaşadığı mahallelerde satılacağı bilgisine ulaştı.

KEREVİÇ TATLISINDA UYUŞTURUCU

Polis, otobüs terminalinde düzenlendiği operasyonda, M.N.Ç'yi (23) yakaladı. Şüpheliye ait eşyaları inceleyen ekipler, Mersin'e özgü Kereviç tatlısı içine gizlenmiş 986 uyuşturucu hap buldu.

Tatlı arasında uyuşturucu sevkiyatı

Gözaltına alınan M.N.Ç. ile bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüpheliler A.C.Ş. (22), A.B.T. (23), H.A.O. (25), S.D.Y. (21) ve O.U.O'yu (21) da eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama ve kontrollerde, bin 60 uyuşturucu hap, 4 kilo 686 gram esrar, 40 gram kokain, 2 hassas terazi ve 2 esrar öğütme aleti ele geçirildi. Üçü üniversite öğrencisi 6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tatlı arasında uyuşturucu sevkiyatı

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