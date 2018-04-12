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Tatlı düşkünlerinin vücudundaki yağ oranı daha az

Bilim insanları, genetik olarak tatlıya düşkün kişilerin daha az yağ oranına sahip olduğunu tespit ettiği çalışmaların, obezite ve diyabet hastalıklarının tedavisi için katkı sağlamasını bekliyor.

AA | 12.04.2018 - 10:42..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, İngiltere Biobank'ta verileri kayıtlı 450 bin kişinin kan örnekleri, beslenme biçimi ve genetik bilgileri incelendi.

Bilim insanları, incelemede hormonal genlerden FGF21'in bir varyasyonuna sahip, tatlıya düşkün kişilerin vücudunda daha az yağ olduğunu belirledi.

Tatlı düşkünlerinin vücudundaki yağ oranı daha az

Araştırmayı yürütenlerden Profesör Niels Grarup, keşfettikleri şeyin daha fazla şeker tüketen kişilerin vücudunda daha fazla yağ olması gerektiği kanısıyla çeliştiğini söyledi.

Tek bir gen varyasyonu üzerinde çalıştıklarını dile getiren Grarup, aynı genin bedenin diğer organlarıyla arasındaki ilişkiyi tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.

AVRUPA'NIN YÜZDE 20'SİNDE BU GEN VARYASYONU GÖRÜLÜYOR

Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sinin bu gen varyasyonunu taşıdığına dikkati çeken Grarup, araştırmanın bu kadar çok kişiyi kapsaması nedeniyle varılan sonuçların önemli olduğunu vurguladı.

Grarup, çalışmalarının obezite ve diyabet hastalıklarının tedavisi için ilaç geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini kaydetti.

Araştırmacılar, aynı gen varyasyonunun yüksek tansiyon ve bel çevresinde daha fazla yağ birikmesiyle de bağlantılı olduğunu belirledi.

Araştırma, Cell Reports dergisinde yayımlandı.

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