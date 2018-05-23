taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.328
USD
4,7636
EURO
5,6055
ALTIN
197,55
PETR
79,1200

Tatlıcılar Antep fıstığı boykotunu sürdürüyor

İzmir'de, Antep fıstığındaki fiyat artışlarını protesto etmek için 4 gün boyunca fıstıklı baklava üretmeyen tatlıcılar, 3 gün daha sınırlı üretim yaparak, boykota devam etme kararı aldı.

DHA | 23.05.2018 - 08:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10'uncu Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi üyeleri, 17- 20 Mayıs günlerinde fıstıklı baklava üretmeyerek, Antep fıstığı fiyatlarını protesto etti. Baklava ve tatlı üretimi yapan yaklaşık 300 firmanın, 400 satış noktasında uyguladığı 4 günlük boykot, yurt genelinde ses getirdi.

Fıstıklı baklavaların tepsilerine 'Bugün fıstık yok, boykot var' yazılarını koyan firmalar sayesinde Antep fıstığı fiyatlarında yaklaşık 50 liralık gerileme olduğu belirtildi.

İZTO Meclis üyesi Veysel Murat, "Yaptığımız boykot yerini buldu ve fiyatlar bir miktar geriledi, ama daha da gerilemesi gerekiyor." dedi.

Tatlıcılar Antep fıstığı boykotunu sürdürüyor

3 GÜN SINIRLI ÜRETİM YAPILACAK

Geçen yıl 60 lira civarında seyreden Antep fıstığı fiyatlarının 1 hafta içinde 140 liraya kadar çıktığını hatırlatan Murat, son olarak fıstığın 210- 220 liradan satılmaya başlanmasıyla boykot kararı aldıklarını dile getirdi.

BOYKOT FARKLI İLLERE DE YAYILIYOR

Boykotun ardından çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Murat, "Boykotumuz dün bitti. Önümüzdeki 3 gün de sınırlı ürün üretme kararı aldık. Çarşambaya kadar sadece iki fıstıklı çeşit üreteceğiz. Yani üretimi azaltıp fıstığa olan talebi düşürmek istiyoruz. Boykotla beraber fıstık fiyatlarında yaklaşık 50 liralık gerileme oldu. Şu an 160 lira civarında ama bu da yeterli değil. 120 liralara gelmesini istiyoruz. Ölümü gösterip bizi sıtmaya razı ettiler. Piyasa bu fiyatı yine kabul etmiyor. Adana ve Kırklareli gibi iller de önümüzdeki günlerde boykot yapacak." diye konuştu.

CEVİZLİ TATLI ÜRETİMİ ARTTI

Baklava ve tatlı üretimi yapan firmalar olarak ikinci ve üçüncü kuşaklara bu mesleği bırakmak istediklerini belirten Veysel Murat, "Fıstıkçıların elinde oyuncak olmamalıyız. Yaptığımız boykot doğruydu, iyi ses getirdi. Ulusal basında yer aldık. Sektör temsilcileri de memnun ve hala boykota devam edenler var; ama ticaretin kuralları var. Fıstığı tüketip paraya çevirecekler. Bazı meslektaşlarımız ellerindeki 20 günlük fıstığın bitmesinin ardından üretmeyeceğini belirtiyor. Eskiden fıstıklı tatlı üretimi yüzde 80'di. Şimdi bu üretimi yüzde 20'ye çekip yüzde 80 cevizli tatlı üretiyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Afrin'de mühimmat deposu bulundu
Afrin bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait bir mühimmat deposu tespit edildi.
Bakan Eroğlu, sahurda temel attı
Niğde'de 3 tesisin toplu temel atma töreni Bakan Veysel Eroğlu'nun katılımıyla sahurda yapıldı.
Güneş panelli ‘ayısavar’ yaptı
İstanbul’da yaşayan ve üniversite eğitimini sürdüren bir memur, ayı saldırılarına karşı ‘ayısavar’ adlı takım çantası görünümlü bir cihaz tasarladı.
Yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğuldu
Antalya’da kız arkadaşı ile Manavgat Irmağı yanındaki kayalıklarda oturan genç, aniden su seviyesinin yükselmesiyle yüzme bilmeyen kız arkadaşı için yardım istemeye giderken boğulup hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

855
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

369
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

109
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

349
Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

113
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

126
Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM