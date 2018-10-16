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Tatlıses: Berkay- Arda Turan konusu beni alakadar etmez

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde kavga eden Berkay- Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 10:51..
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Etiler'de gittiği bir mekan çıkışında görüntülenen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, birkaç gün İstanbul'da kalacağını ve daha sonra İzmir'e geri döneceğini belirtti.

Tatlıses: Berkay- Arda Turan konusu beni alakadar etmez

"HERKESİN KENDİ TERBİYESİ"

Geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşen Berkay- Arda Turan kavgası için bir yorum yapmaktan kaçınsa da İbrahim Tatlıses, "O konu beni alakadar etmez herkesin kendi edebi terbiyesi." dedi.

"YİNE AYAKTAYIM"

Aşkın Nur Yengi'nin "Gençlik yıllarımda odamın duvarlarını İbrahim Tatlıses posterleriyle süslerdim." açıklaması hatırlatılan Tatlıses, "Şimdi yine duvarlar dolu. 7 sene yokum, neredeyim? Yine ayaktayım." ifadelerini kullandı.

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