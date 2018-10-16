Tatlıses: Berkay- Arda Turan konusu beni alakadar etmez

Etiler'de gittiği bir mekan çıkışında görüntülenen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, birkaç gün İstanbul'da kalacağını ve daha sonra İzmir'e geri döneceğini belirtti.

"HERKESİN KENDİ TERBİYESİ"

Geçtiğimiz gün gündeme bomba gibi düşen Berkay- Arda Turan kavgası için bir yorum yapmaktan kaçınsa da İbrahim Tatlıses, "O konu beni alakadar etmez herkesin kendi edebi terbiyesi." dedi.

"YİNE AYAKTAYIM"

Aşkın Nur Yengi'nin "Gençlik yıllarımda odamın duvarlarını İbrahim Tatlıses posterleriyle süslerdim." açıklaması hatırlatılan Tatlıses, "Şimdi yine duvarlar dolu. 7 sene yokum, neredeyim? Yine ayaktayım." ifadelerini kullandı.