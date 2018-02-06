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Tatlıses'in kızları buluştu

Ayşegül Yıldız ve kızı Eli f Ada, Dilan Çıtak ile bir araya geldi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 07:25..
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki gün kızı Elif Ada ile Bir alışveriş merkezindeydi. İkiliye ünlü türkücünün büyük kızı Dilan Çıtak da eşlik etti.

"ELİF ADA DİLAN'I ÇOK ÖZLÜYOR"

Ayşegül Yıldız, kızı ile Dilan Çıtak’ın arasının çok iyi olduğunu söyledi: “Elif Ada her zaman resimlere bakıp ‘Anne ablam ne zaman gelecek?’ diye soruyor. Bugün bol bol vakit geçirdiler. Baksanıza, abla kardeş ne kadar da birbirine benziyor.”

"AKILLI KADIN EVLENMEZ"

Yıldız, “İbrahim Bey’in size tekrar evlenme teklifinde bulunduğu doğru mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Biz düşman değiliz. Ama tekrar evlilik düşüncemiz yok. En azından benim yok. Akıllı kadınlar tekrar evlenmiyor. Bakın Hülya Avşar evleniyor mu?”

Tatlıses'in kızları buluştu

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