Tatvan’da 10 bin kişiye iftar

Van Gölü’nün Tatvan ilçe sahilindeki İşletme Parkı’nda düzenlenen iftar programına Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Fazıl Yardım, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların yanı sıra, 81 ilden sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

İftarda konuşan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bu programı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirterek, "Tatvan’da verdiğimiz iftar sadece Tatvan’daki kardeşlerimize verdiğimiz bir iftar değil, 81 ilden gelen kıymetli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve başkanlarımız var. Burada Türkiye var, burada hepimiz varız. Biz, hepimiz kardeşiz, dostuz. Ramazanın bereketi ve rahmeti üzerimize olsun diyoruz, hep beraber Türkiyeyiz diyoruz" dedi.

Bitlis Platformu Başkanı Selim Korkmaz ise, iftar sofrasına 81 ilden katılım gösterilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Yemek sonrası yerel ses sanatçısı Muzaffer Gürler tarafından ilahi konseri verdi.











