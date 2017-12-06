taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.260
USD
3,8423
EURO
4,5472
ALTIN
156,40
PETR
62,6100

Tavandan kurtçuklar düşünce öldüğü anlaşıldı

Afyonkarahisar'da Ayhan Altuntaş'ın oturduğu evde çürümüş cesedi bulundu.

DHA | 06.12.2017 - 07:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Afyonkarahisar Milli Birlik Caddesi’nde Mustafa Başpınar'a ait işyerinin ahşap tavanından kurtçuklar düşmeye başladı. Başpınar, durumdan şüphelenip ev sahibi Abdurahman Güzeltaş'a haber verdi. Güzeltaş'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki katlı ahşap binanın üst katında kiracı olarak oturan Ayhan Altuntaş'ın kapısını çaldı. Açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren polis, Ayhan Altuntaş’ın cesediyle karşılaştı.

Tavandan kurtçuklar düşünce öldüğü anlaşıldı

KAPILAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Çürüdüğü belirlenen Altuntaş’ın cesedini çıkarmak isteyen, ancak kapıların dar olması nedeniyle başarılı olamayan polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, kapıları kırıp cesedi merdivenlerden indirdi.

Altuntaş'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Tavandan kurtçuklar düşünce öldüğü anlaşıldı

"KURTÇUKLAR DÜŞÜNCE ŞÜPHELENDİM"

İşyeri sahibi Mustafa Başpınar, kurtçuklar düşünce şüphelenmeye başladığını belirterek, "Dikkatimi çekti ‘bu kurtçuklar nereden geliyor’ diye. Sonra bir temizlik yaptım, çamaşır suyu, ilaç falan attım. Sonra dikkat ettim 1- 2 daha düşmeye başladı, ev sahibine ‘herhalde bu adam öldü 2- 3 aydır görmüyorum. Karakola git haber ver’ dedim” diye konuştu.

Evsahibi Abdurahman Güzeltaş ise 3 aydır kiracısına ulaşamadığını belirterek, "Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz" dedi.

Tavandan kurtçuklar düşünce öldüğü anlaşıldı

İlginizi Çekebilir
Nevşehir'de kamyonet şarampole devrildi
Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesimi ulaşıma kapandı
İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesimi, üç tırın makaslaması nedeniyle ulaşıma kapandı.
Muğla'da kaza yapan sürücü kayıplara karıştı
Muğla'da refüje çarpan şoför, otomobilinin yan yatmasının ardından olay yerinden kaçtı.
Ankara'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
Ankara'da sürücünün virajda kontrolü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

Zarrab'ın açıklamaları Yetkin'i gerdi

170
Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

Şanlıurfaspor'da oyuncuya dayak iddiası

24
İstanbul'a ilk kar düştü

İstanbul'a ilk kar düştü

11
Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

Bayern Münih Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri arasına girdi

63
AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

AB: Türkiye'ye vizelerin kaldırılması için çalışıyoruz

43
Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

Beyaz Saray: Trump Kudüs'ü tanıyacak

67
Ahmet Ercilasun:

Ahmet Ercilasun: "Türkler at eti yiyordu"

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM