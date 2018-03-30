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Tavşanı kurtarmak için 3 saatlik çalışma sonuç verdi

İzmit'te otomobilinin motor kısmına giren tavşanı çıkartamayan sürücü itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye erleri aracı 3 saatlik çalışma sonrası tavşanı kurtardı.

İHA | 30.03.2018 - 22:45..
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Kocaeli'de Tuncay Türkçakal'ın otomobilinin motoruna giren tavşanı kurtarmak için itfaiye erleri seferber oldu. Yaklaşık 3 saat süren uğraşlar sonucu aracın neredeyse her yeri söküler minik tavşan kurtarıldı.

TİCARET ODASI BAHÇESİNDEKİ TAVŞAN İŞ YERİNİN ÖNÜNDEN ÇIKTI

Otomobilini Kocaeli Ticaret Odası’nın bahçesine park eden Tuncay Türkçakal’ın aracını park ettiği bahçede bulunan tavşanlardan bir tanesi otomobilin motor kısmına girdi. Daha sonra otomobili ile işyerine dönen Tuncay Türkçakal, akşam saatlerinde evine gitmek için otomobiline binmek üzereyken öğlen saatlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda gördüğü tavşanlardan birisini iş yerinin önünde olduğunu fark etti.

Olay karşısında şaşkınlık içerisinde kalan Türkçakal, tavşanı yakalamak istedi. Türkçakal yakalamak isteyince tavşan, tekrardan saklandığı otomobilin motor kısmına girdi. İş yerinde çalışan personeller ile birlikte bir süre tavşanı otomobilinin motor kısmından çıkartmaya çalışan Türkçakal, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tavşanı kurtarmak için 3 saatlik çalışma sonuç verdi


TAVŞAN GERİ TESLİM EDİLECEK

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, tavşanı otomobilinden motor kısmından çıkartmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında tekrardan otomobilin motor kısmından çıkarak kaçan tavşan, itfaiye ekiplerinin kovalamacasının ardından yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen tavşan, itfaiye ekipleri tarafından sahibine teslim edilmek üzere alındı.

"ARACIN SÖKMEDİĞİMİZ YER KALMADI"

Şaşkınlık içerisinde tavşanı yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Tuncay Türkçakal, “Öğlen saatlerinde Kocaeli Ticaret Odası’nda işimiz vardı. Orada tavşanlar vardı. Dükkana geldiğimde aracın etrafında tavşanın gezdiğini gördük. Yakalamaya çalışırken tekrardan aracın motorunun içerisine kaçtı. Orası sıcak diye galiba bilmiyoruz. İki üç saat uğraştık. Aracın sökmediğimiz yeri kalmadı. Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri gelince tavşan tekrar dışarıya çıktı. Daha sonra sıkıştırarak yakaladık” dedi.

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