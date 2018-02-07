Tavsiye ettiğimiz yeni çıkmış kitaplar

Yeni yayımlanan kitaplara bakacak olursak, Şubat ayı da dolu dolu geçecek. Yeni keşifler, okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin dikkatinden kaçmaması gereken kitaplar arasında, şiir, deneme, roman ve öyküler yer alıyor.

Haftanın süprizi ise Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bugüne kadar hiç yayımlanmayan metinleri. Tanpınar'ın Suat'ın Mektubu kitabı raflarda yerini aldı.

Öte yandan yazdığı kitaplarla geniş bir okur kitlesine ulaşan Ayfer Tunç'un Aşıklar Delidir Ya da Yazı Tura ise Tunç'un sevenlerine müjdesi.

Kitap Ayracı'nın haftanın okuma listesinde sizin için seçtikleri...

ISAAC ASIMOV - VAKIF VE İMPARATORLUK

1941 yılında genç bir bilim insanı ve yazar olarak Isaac Asimov, Edward Gibbon’ın yazdığı Roma İmparatorluğu‘nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi’nden etkilenerek çağının çok ötesinde bir destan yazdı.

Yazar: Isaac Asimov

Yayınevi: İthaki Yayınları

Türü: Roman

Syf: 284

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EMMETT ORAGAN - ÖLÜM KALIM OYUNU

Ölüm Kalım Oyunu 1960’ların kent gerillası Emmett Grogan’ın sıra dışı hikâyesidir.

Yazar: Emmett Ogan

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Çeviren: Aziz Üstel

Türü: Roman

Syf: 576

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D&R

AYFER TUNÇ - AŞIKLAR DELİDİR YA DA YAZI TURA

Ayfer Tunç'tan dört sene sonra yeni roman.

Yazar: Ayfer Tunç

Yayınevi: Can Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 448

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D&R

AHMET HAMDİ TANPINAR - SUAT'IN MEKTUBU

Edebiyatımızın usta kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yayımlanmamış metktubu ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar

Yayınevi: dergah Yayınları

Türü: Mektup

Dili: Türkçe

Syf: 150

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D&R

HİLMİ YAVUZ - LİRİK DEFTERLER

Şair, Hilmi Yavuz'dan yeni şiirler...

Yazar: Hilmi Yavuz

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Şiir

Dili: Türkçe

Syf: 80

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D&R

ELENA FERRANTE - BİR YAZARIN YOLCULUĞU

Bir Yazarın Yolculuğu’nda Gerçek kimliğini gizlemesi, edebiyatına esin kaynağı olan konular, siyaset ve kültür, günümüz toplumlarında edebiyatın rolü gibi konuları irdeleyen yazılar yer alıyor.

Yazar: Elena Ferrante

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Eren Yücesan

Türü: Deneme

Syf: 396

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İdefix

CARLOS RUIZ ZAFON - MARİNA

Carlos Ruiz Zafón’dan kült bir genç yetişkin romanı.

Yazar: Carlos Ruiz Zafon

Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

Çeviren: Başak Öztan

Türü: Roman

Syf: 224

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İdefix

NİL SAKMAN - KENDİNE AİT BİR KALEM

Nil Sakman, Kendine Ait Bir Kalem’de neredeyse yok sayılan ve Kanon dışında bırakılan Kuruluş Dönemi kadın yazınını derinlemesine ele alıyor.

Yazar: Nil Sakman

Yayınevi: İthaki Yayınları

Türü: Düşünce

Dili: Türkçe

Syf: 392

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D&R

CHARLIE N. HOLMBERG - CAM BÜYÜCÜSÜ

Cam Büyücü, nefes kesen öyküsüyle raflarda.

Yazar: Charlie N. Holmberg

Yayınevi: Altın Kitaplar

Türü: Roman

Syf: 224

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Pandora

SAMANTA SCHWEBLIN - AĞIZDAKİ KUŞLAR

Samanta, günümüz İspanyolca edebiyatın en ümit vaat eden yeteneklerinden bir.

Yazar: Samanta Schweblin

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Emre İmre

Türü: Öykü

Syf: 184

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Kitap Yurdu