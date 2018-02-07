Tavsiye ettiğimiz yeni çıkmış kitaplar

Yeni yayımlanan kitaplara bakacak olursak, Şubat ayı da dolu dolu geçecek. Yeni keşifler, okumalar yapmak isteyen kitapseverlerin dikkatinden kaçmaması gereken kitaplar arasında, şiir, deneme, roman ve öyküler yer alıyor.
Haftanın süprizi ise Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bugüne kadar hiç yayımlanmayan metinleri. Tanpınar'ın Suat'ın Mektubu kitabı raflarda yerini aldı.
Öte yandan yazdığı kitaplarla geniş bir okur kitlesine ulaşan Ayfer Tunç'un Aşıklar Delidir Ya da Yazı Tura ise Tunç'un sevenlerine müjdesi.
Kitap Ayracı'nın haftanın okuma listesinde sizin için seçtikleri...
ISAAC ASIMOV - VAKIF VE İMPARATORLUK
1941 yılında genç bir bilim insanı ve yazar olarak Isaac Asimov, Edward Gibbon’ın yazdığı Roma İmparatorluğu‘nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi’nden etkilenerek çağının çok ötesinde bir destan yazdı.
Yazar: Isaac Asimov
Yayınevi: İthaki Yayınları
Türü: Roman
Syf: 284
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EMMETT ORAGAN - ÖLÜM KALIM OYUNU
Ölüm Kalım Oyunu 1960’ların kent gerillası Emmett Grogan’ın sıra dışı hikâyesidir.
Yazar: Emmett Ogan
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Çeviren: Aziz Üstel
Türü: Roman
Syf: 576
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AYFER TUNÇ - AŞIKLAR DELİDİR YA DA YAZI TURA
Ayfer Tunç'tan dört sene sonra yeni roman.
Yazar: Ayfer Tunç
Yayınevi: Can Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 448
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AHMET HAMDİ TANPINAR - SUAT'IN MEKTUBU
Edebiyatımızın usta kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yayımlanmamış metktubu ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar
Yayınevi: dergah Yayınları
Türü: Mektup
Dili: Türkçe
Syf: 150
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HİLMİ YAVUZ - LİRİK DEFTERLER
Şair, Hilmi Yavuz'dan yeni şiirler...
Yazar: Hilmi Yavuz
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Şiir
Dili: Türkçe
Syf: 80
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ELENA FERRANTE - BİR YAZARIN YOLCULUĞU
Bir Yazarın Yolculuğu’nda Gerçek kimliğini gizlemesi, edebiyatına esin kaynağı olan konular, siyaset ve kültür, günümüz toplumlarında edebiyatın rolü gibi konuları irdeleyen yazılar yer alıyor.
Yazar: Elena Ferrante
Yayınevi: Everest Yayınları
Çeviren: Eren Yücesan
Türü: Deneme
Syf: 396
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CARLOS RUIZ ZAFON - MARİNA
Carlos Ruiz Zafón’dan kült bir genç yetişkin romanı.
Yazar: Carlos Ruiz Zafon
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları
Çeviren: Başak Öztan
Türü: Roman
Syf: 224
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NİL SAKMAN - KENDİNE AİT BİR KALEM
Nil Sakman, Kendine Ait Bir Kalem’de neredeyse yok sayılan ve Kanon dışında bırakılan Kuruluş Dönemi kadın yazınını derinlemesine ele alıyor.
Yazar: Nil Sakman
Yayınevi: İthaki Yayınları
Türü: Düşünce
Dili: Türkçe
Syf: 392
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CHARLIE N. HOLMBERG - CAM BÜYÜCÜSÜ
Cam Büyücü, nefes kesen öyküsüyle raflarda.
Yazar: Charlie N. Holmberg
Yayınevi: Altın Kitaplar
Türü: Roman
Syf: 224
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SAMANTA SCHWEBLIN - AĞIZDAKİ KUŞLAR
Samanta, günümüz İspanyolca edebiyatın en ümit vaat eden yeteneklerinden bir.
Yazar: Samanta Schweblin
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Emre İmre
Türü: Öykü
Syf: 184
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