Tavuk eti fiyatlarına yüzde 40’a varan indirim yapıldı

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilikler tüm sektörlerde olduğu gibi tavukçuluğa da yansıdı. Geçtiğimiz ay yüzde 200 zam gören tavuk eti fiyatları, hem tavukçu esnafını hem de vatandaşı isyan ettirmişti.

KIRMIZI ET FİYATIYLA YARIŞIR HALE GELMİŞTİ

Yapılan fırsatçılığın da etkisiyle fiyatı kırmızı et fiyatlarıyla yarışan tavuk etinde, gelen tepkilerin ardından yüzde 40 oranında indirime gidildi. Yapılan indirimlerle tavuk etinin kilosu 20 liradan 8,5-9 liraya kadar düştü.

"DÖVİZLE ALAKASI YOK, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKMA ZAMANI"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, tavuk fiyatlarında yüzde 40 indirim olduğunu ve ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşeceğine inandıklarını belirterek, "Tavuk eti fiyatları daha önce 20 liraya kadar çıkmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda devletimize ne kadar katkı yaptığımızı herkes görsün. Bizim başka vatanımız yok. Bunun dövizle alakası yok. Ülkemize sahip çıkmanın zamanıdır" şeklinde konuştu.

"İHRACATIN BİRAZ DAHA KISITLANMASINI İSTİYORUZ"

Tavuk fiyatlarına gösterdikleri tepkiye, üreticilerin kulak vererek yüzde 40 indirime gittiğini vurgulayan belirten Yağmur, "Daha önceden yem pahalıydı, canlı hayvan ihracatı çok fazlaydı. Bundan dolayı fiyatlar yüksekti. Canlı hayvan ihracatının biraz daha kısıtlanmasını istiyoruz. İhracat kısıtlandığı zaman fiyatlar daha da aşağı inecek, vatandaş evine etini, tavuğunu alıp götürebilecek" diye konuştu.

"UN İHRACATI GİBİ KISITLAMA GETİRİLMELİ"

21 yıldır tavukçuluk yapan Halil Güzergül ise tavuk etine yapılan zamlarla yüzde 200 zam yapıldığında doların 7 buçuk lira civarlarında olduğuna, doların 5.80’lere kadar gerilemesine rağmen tavuk fiyatlarının halen düşmediğine dikkat çekerek, "Bu konuda yem fiyatlarının ve tavuk eti ihracatının ciddi bir şekilde hükümetimiz tarafından incelenmesini istiyoruz. Tavuğun fiyatı konusunda incelemeye kesimhaneden değil, yemi fiyatlarından başlamak gerekiyor. Nasıl un ihracatına kısıtlama getirildi, canlı hayvan ihracatında da kısıtlama getirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu indirimleri hem üretici, hem tavukçu esnafı hem de vatandaş için istediklerini dile getiren Güzergül, "Burada ezilen devamlı vatandaş oluyor. Vatandaş tavukçuya gelip ’5 kilo tavuk ver’ diyordu, şimdi ’5 tane but ver’ diyor. Kişi başı bir tane but alabiliyor. Yani fiyatlar hala istenilen seviyede değil" dedi.