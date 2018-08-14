taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.53455
Euro
7.4501
Altın
1196.515
Borsa
93396.13

Tavuk yumurtası üretimi haziranda yüzde 5.5 azaldı

Türkiye'de haziran ayındaki tavuk yumurtası üretimi bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalış gösterdi.

DHA | 14.08.2018 - 15:57..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tavuk yumurtası üretiminin Haziran ayında ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 azaldı ve üretimin Haziran ayında 1.5 milyar adet olarak gerçekleşti.

HAZİRANDA 102 MİLYON TAVUK KESİLDİ

Verilere göre kesilen tavuk sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11.1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2.5 azaldı ve 102 milyon olarak gerçekleşti. Haziran ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7.6 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33.3 artarak 572 bine yükseldi.

HİNDİ ETİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI

Tavuk eti üretimi adedi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 10.7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı ve 178,571 tona geriledi. Haziran ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.8 arttı ve 6,200 ton olarak gerçekleşti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

143
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

976
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

267
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

0
iPhone muadili telefonlar

iPhone muadili telefonlar

378
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

404
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM