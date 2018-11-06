Tavuklarından ayrı kalamayınca okulda kümes yapıldı

Hüseyin Berkant Tatlı'nın konuyu aktardığı ailesi, Rıdvan Çelikel Fen Lisesi idarecilerine ulaşarak oğlunun tavukları olmadığı için okula gelmek istemediğini, sorunun çözümü için ne yapabileceklerini sordu.

Bunun üzerine okul idaresi, okulun bahçesine tavuklar için kümes yaptırarak Tatlı'nın 6 tavuğunu buraya koyma kararı aldı.

TAVUKLARINDAN AYRI KALAMADI

Tavuklarından ayrı kalmayacak olmanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin Berkant Tatlı, Samsun'a gelerek okula başladı. Hüseyin Berkant Tatlı, teneffüslerde arkadaşlarıyla tavukları ile ilgileniyor, yem ve suyunu veriyor, bakımını yapıyor.

Tatlı'ya tavuklarının bakımında biyoloji öğretmeni Tamer Gök de yardımcı oluyor.

"HAYVANLARIN BAŞARIMDAKİ ROLÜ BÜYÜK"

Okul idaresine kendisini tavuklarından ayırmadığı için teşekkür eden Hüseyin Berkant Tatlı, "Hayvanlarımın başarımdaki rolü çok büyüktü. Teneffüslerde koşarak buraya geliyorum. Onları bahçeye salıyorum, dolaştırıyorum. Tavuklarım sayesinde daha fazla arkadaşım oldu" dedi.

"BAHÇEMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

Öğretmen Tamer Gök, "Çocukların üretkenliklerine de faydalı oldu. Hayvanları beslerken çeşitli fikirler üretiyorlar. 'Yeni bir bahçe oluşturalım, neyi nasıl yiyoruz, nasıl elde ediyoruz, tanımak istiyoruz' dediler. Hayvanların sayısını artırmayı, buraya kaz, ördek, kedi, köpek de almayı istiyorlar. Eşeğe kadar istekler var. Hangilerini yapabileceğiz bilemiyoruz ama bahçemizi geliştireceğiz. Bir botanik bahçesi oluşturacaklar" diye konuştu.