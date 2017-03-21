Tayfun Talipoğlu kimdir

İzmir'deki evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Tayfun Talipoğlu, 55 yaşındaydı.

İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etti.

ŞİİR VE TÜRKÜ KASETLERİ DE VARDI

1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam etmiştir. Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu evli ve bir çocuk babası idi. Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık yayınlanmış kitaplarıdır. Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de vardır.

TRT 1'DE PROGRAMLARI VARDI, UNICEF TÜRKİYE İYİ NİYET ELÇİSİYDİ

Haziran 2008'den itibaren TRT 1'de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programının da moderatörlüğünü yapan Talipoğlu, aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisiydi.