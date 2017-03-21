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Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

Gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun vefatının ardından oğlu Candaş Talipoğlu açıklama yaptı.

21.03.2017 - 10:47
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Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

Evinde dün gece fenalaşarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 55 yaşındaki gazeteci Tayfun Talipoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tayfun Talipoğlu’nun oğlu Candaş Talipoğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere açıklama yaptı.

"BU SEFER BÜNYESİ DAYANAMADI"

Babasının bu gece saat bir bir buçuk sıralarında kalp krizi geçirdiğini belirten Candaş Talipoğlu, "Bu geçirdiği üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsızlığı olmuştu. Stent takılmıştı. Herhalde yakın aralıklarla üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadı. Arkadaşlar müdahalede bulunmuş 45 dakika ama olmadı. Defin Ankara’da olacak. Yarına yetişir mi bilmiyorum ama yetişmezse perşembe olacak.

Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

Tayfun Talipoğlu'nun oğlundan açıklama VİDEO

Gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu

"HERKESİN KENDİNE YAKIN HİSSETTİĞİ BİR GAZETECİYDİ"

Babam 1990 yılından beri fiilen gazetecilik yapıyor. Özellikle 'Bam Teli' ile herkesin tanıdığı biri oldu ama kendisi gazete yazarı olarak başlamıştı. Toplumda herkesin kendine yakın hissettiği gazetecilerden biri olduğunu hissediyorum. Bu ülkede çok şeye katkı sağladı. Barış ve birliktelik için çok çaba sarf etti. Eğitim kampanyalarına çok emek verdi elinden geldiğince.

"ALBÜM ÇIKARMAK İSTİYORDU, KISMET OLMADI"

Herkes tarafından sevilen ender bir gazeteci olduğunu düşünüyorum. Yol hikaye kitabını yeni çıkarmıştı, çok istiyordu. Bu hafta içinde ya da hafta sonu için albüm çıkarmak istiyordu. Kendisinin görmesi kısmet olmadı. İnşallah bıraktığı yerden biz devam edeceğiz. Sevenlerini kitabı ve albümü ile buluşturacağız." diye konuştu.

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