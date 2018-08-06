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Tayfun'dan babası Emrah'a: Haklarımı ahirete bırakıyorum

Emrah'ın konuşmadığı ilk oğlu Tayfun Erdoğan, babasına sosyal medya üzerinden sitem etti.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 08:35..
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Şarkıcı Emrah sosyal medya hesabından Sibel Kirer'den olan çocukları Elyesa ve Eleysa ile fotoğraflarını paylaştı. Bunun üzerine Emrah'ın ilk oğlu Tayfun Erdoğan, Instagram hesabından babasına sitem etti.

"GÖZÜMÜN NURU YAVRULARIM"

İşte Emrah'ın paylaştığı o fotoğraf ve fotoğrafa düştüğü not: "İşte prensim ile prensesim... Allah'ım sen ömrümün uzun olmasını nasip eyle evlatlarımı daha çok görebileyim..Gözümün nuru yavrularım yakışıklı oğlum Elyesa güzel kızım Eleysa... Rabbim size uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin inşallah."

Tayfun'dan babası Emrah'a: Haklarımı ahirete bırakıyorum

"EVLADININ YÜREĞİNİ YAKIYORSUN"

Tayfun Erdoğan ise Emrah'ın paylaşımının ardından babasına şu sözlerle sitem etti: "Bir evladının yüreğini yakıyorsan ben bütün haklarımı ahirete bırakıyorum nasıl olsa orada yapayalnız olacağız. Ve o evlat nasıl bir güzel evlat ki hala daha beddua etmeyen bir evlattır" diyerek babasına sitem etti.

Tayfun'dan babası Emrah'a: Haklarımı ahirete bırakıyorum

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