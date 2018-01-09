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Tayland Başbakanı maketini basın toplantısında bıraktı

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, basın toplantısından muhabirlerin sorusundan sıkılıp ayrılırken gazetecilere karton maketini bırakıp, 'Şimdi bu adama soru sorun' dedi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 12:48..
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Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, gazetecilerin zorlu sorularından kaçınmak için yeni ve ilginç bir yöntem buldu. Başkent Bangkok’taki hükümet konutunda gazetecilere demeç veren Chan-ocha, gelen sorulardan sıkılınca kendi boyutlarında yaptırdığı karton maketi getirterek farklı bir tepki verdi.

Tayland Başbakanı maketini basın toplantısında bıraktı

BAŞBAKAN SİNİRLENDİ

Gazeteciler, ülkedeki seçimler, güneydeki şiddet olayları ve birçok insanın ‘monarşiye hakaretten’ hapse mahkum edildiği ‘majesteleri yasası’ gibi konularda sorular sormaya başlayınca Chan-ocha sinirlendi. Bunun üzerine karton maketini getirten Tayland Başbakanı, “Buna adama sorun” diyerek oradan uzaklaştı.

Tayland Başbakanı sorulardan kaçmak için maketini bıraktı VİDEO

Tayland Başbakanı maketini basın toplantısında bıraktı

"BU ADAMA SORUN"

Çok fazla siyaset ve politika içeren sorulara sinirlenen Başbakan Chan-ocha, “Eğer siyasetle ya da sorunlarla ilgili bir soru sormak istiyorsanız, bu adama sorun” diyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı ve yerine kendi boyutlarındaki karton maketi geldi.

Tayland Başbakanı maketini basın toplantısında bıraktı

Şaşkın bakışlar arasında Başbakan uzaklaşırken, mikrofonun gerisine gelen Karton Başbakan ile gazeteciler baş başa kaldı.

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