Tayland Kralı'na, Almanya'da oyuncak silahla saldırı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Almanya 'da iki küçük çocuğun silahlı saldırısına uğradı.

İlginç yaşam tarzıyla dikkat çeken Kral Vajiralongkorn 10 Haziran'da Almanya'nın Münih kentinde bisikletle önünden geçtiği bir bahçeden, iki çocuk oyuncak silahlarla Kral'a ateş açtı. Kral Vajiralongkorn'u arabasına kadar takip eden çocuklar, burada da ateş etmeyi sürdürdü.

Olayda kimsenin yara almadığı belirtilirken, çocukların 14 ve 13 yaşlarında olduğu silahın ise oyunca olduğu öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kralın şikayetçi olmadığı çocuklardan büyüğü hakkında 'fiziksel zarar vermeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma açılırken, küçük olanla ilgili yaşından dolayı herhangi bir işlem yapılmadı.

Kral Vajiralongkorn'un çocuklardan şikayetçi olmadığı belirtildi.