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Tayland Kültürel Etkinlikleri Ankara'da başladı

Türkiye-Taylad Karşılıklı Kültür Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen Tayland Kültürel Etkinlikleri, Ankara'da törenle başladı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 14:48..
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Cüneyt Gökçer Tiyatrosunda düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tayland Kültür Bakanı Vira Rajpoj Chanarat ve Tayland’ın Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohi katıldı.

"KÜLTÜRÜ HAYATIN İÇİNE DAHİL EDECEĞİZ"

Törende konuşan Tayland Kültür Bakanı Chanarat, "Bu akşam Türk-Tayland kültür yılı olan 2018'in başlangıcını veriyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleşecek etkinliklerle kültürü, hayatınızın içine dahil edeceğiz." dedi.

Tayland Kültürel Etkinlikleri Ankara'da başladı

TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Chanarat, Tayland kültürünün tanıtılması için yapılacak etkinliklerde Tayland'a ait müzik, yemek ve diğer kültürel unsurların sunulacağını belirterek, söz konusu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tayland Kültürel Etkinlikleri Ankara'da başladı

7 EKİM'DE SONA ERECEK

Tayland Krallığı ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı kapsamında düzenlenen Tayland Kültürel Etkinlikleri, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek film festivali, tekstil sergisi ve çeşitli programlarla 7 Ekim'e kadar sürecek.

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