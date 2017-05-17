Görüntülerde 30-35 yaşları arasında olduğu düşünülen iri yapılı bir adamın, yanında iki sarışın kadınla çocuğun yanına geldiği görülüyor.

PARA VERMEDİ

Tuvalete girmek isteyen turistlerden ücret isteyen çocuğun üstüne yürüyen adam, babasını aramak üzere telefonunu çıkardığı sırada saldırmaya başlıyor.

Tekmeler savuran ve oradan oraya savrulan talihsiz çocuğun yardımına arkadaşı koşsa da saldırgan ona da vuruyor ve grup olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

Adının Abdull Seesa olduğu öğrenilen çocuğun, para biriktirmek amacıyla akşam saatlerinde tuvalette çalıştığı öğrenildi. Çocuğun babası, oğluna saldıran kişilerin İngilizce konuştuklarını söyleyerek, bulunmaları için yetkililere seslenerek yardım istedi.

1 LİRA YÜZÜNDEN...

Mirror'da yer alan habere göre turistlerin ödemeyi reddedip 10 yaşındaki çocuğu dövdüğü tuvalet ücretinin ise 10 baht ( yaklaşık 1 TL) olduğu öğrenildi.

Tayland'da 10 yaşındaki çocuğa turist saldırısı VİDEO