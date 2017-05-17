taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.818
USD
3,5625
EURO
3,9560
ALTIN
142,41
PETR
51,4500

Tayland'da 10 yaşındaki çocuğa turist saldırısı

Tayland'da bir turistin tuvalet parası yüzünden 10 yaşındaki çocuğu dövdüğü anlara ait görüntüler internete düştü.

17.05.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Video Haber

WC

Görüntülerde 30-35 yaşları arasında olduğu düşünülen iri yapılı bir adamın, yanında iki sarışın kadınla çocuğun yanına geldiği görülüyor.

PARA VERMEDİ

Tuvalete girmek isteyen turistlerden ücret isteyen çocuğun üstüne yürüyen adam, babasını aramak üzere telefonunu çıkardığı sırada saldırmaya başlıyor.

Tekmeler savuran ve oradan oraya savrulan talihsiz çocuğun yardımına arkadaşı koşsa da saldırgan ona da vuruyor ve grup olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor.

Adının Abdull Seesa olduğu öğrenilen çocuğun, para biriktirmek amacıyla akşam saatlerinde tuvalette çalıştığı öğrenildi. Çocuğun babası, oğluna saldıran kişilerin İngilizce konuştuklarını söyleyerek,  bulunmaları için yetkililere seslenerek yardım istedi.

1 LİRA YÜZÜNDEN...

Mirror'da yer alan habere göre turistlerin ödemeyi reddedip 10 yaşındaki çocuğu dövdüğü tuvalet ücretinin ise 10 baht ( yaklaşık 1 TL) olduğu öğrenildi.

Tayland'da 10 yaşındaki çocuğa turist saldırısı VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

307
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

30
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

12
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

39
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

47
Uzaydan çekilen İstanbul Boğazı fotoğrafları

Uzaydan çekilen İstanbul Boğazı fotoğrafları

55
ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM