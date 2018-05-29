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Tayland'da bir adam fillerin saldırısına uğradı

Ekinlerini hayvanlardan korumaya çalışan bir köylü, fillerin saldırısından kaçamayarak hayatını kaybetti.

AA | 29.05.2018 - 08:24..
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Bangkok Post'un haberine göre, Thong Pha Phum bölgesinde, ekinlerini hayvanlardan korumaya çalışan köylülerden 54 yaşındaki Thamsin Ratananupappot, vahşi fillerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

FİLLERE YAKALANDI

Görgü tanıkları, tarlalarına girmeye çalışan yaklaşık 30 filden oluşan sürüyü ekinlerden uzak tutmaya çalışan gruptan Thamsin'in, hızlı koşamayarak fillere yakalandığını belirtti.

Göğsünden aldığı darbeyle ağır yaralanan Thamsin'in, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

YÖRE SAKİNLERİ KORKUYOR

Thamsin'in eşi Chayanant Ratananupappot, eşinin ve diğer köylülerin geçen ay boyunca neredeyse her gece fil sürülerini köylerinden uzak tutmak için sapan kullandığını, yöre sakinlerinin çiftliklerinden çıkmaya korktuğunu söyledi.

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