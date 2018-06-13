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Tayland'da emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan düştü

Direksiyon başında uyuyakalan Taylandlı sürücü, dikkatsizliği yüzünden neredeyse canından oluyordu.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 14:51..
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Tayland'da ilginç bir kaza yaşandı. Tır sürücüsü direksiyon başında emniyet kemerini takmadan uyuyakalınca bir araca çarptı.

Tayland'da emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan düştü

Tayland'da emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan uçtu ViDEO

TIR BARİYERLERE ÇARPTI

Çarpmanın da etkisiyle tır, bariyerlere çarptı. Emniyet kemeri takılı olamayan Taylandlı sürücü aracın camından aşağı düştü.

Tayland'da emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan düştü

EMNİYET KEMERİ OLMAYAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Şans eseri iki aracın sürücüsü de kazayı hafif yaralarla atlattı. Yetkililer; sürücünün direksiyon başında uyumasından kaynaklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

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