Tayland'da emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan düştü

Tayland'da ilginç bir kaza yaşandı. Tır sürücüsü direksiyon başında emniyet kemerini takmadan uyuyakalınca bir araca çarptı.
Tayland'da emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan uçtu ViDEO
TIR BARİYERLERE ÇARPTI
Çarpmanın da etkisiyle tır, bariyerlere çarptı. Emniyet kemeri takılı olamayan Taylandlı sürücü aracın camından aşağı düştü.
EMNİYET KEMERİ OLMAYAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Şans eseri iki aracın sürücüsü de kazayı hafif yaralarla atlattı. Yetkililer; sürücünün direksiyon başında uyumasından kaynaklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.