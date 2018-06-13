Tayland'da emniyet kemerini takmayan sürücü araçtan düştü

Yalnızca “Profesör Dowell’in Başı” ve “Ket Yıldızı” kitaplarının Türkçeye çevrildiği ünlü Rus bilimkurgucu Aleksandr Belyaev’in başyapıtı Su Adamı, İthaki Yayınları’nın Bilimkurgu Klasikleri dizisinin 21. kitabı olarak ilk kez Türkçede.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aykut Kocaman'la görüştük ve eğer yerli hocayla devam edersek bu Aykut Hoca olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası karara bağlandı.

Uzak yerlere gitmek istiyor ama uçak yolculuğundan çok mu korkuyorsunuz ? Bu korkuyu nasıl aşmanın yollarını hep birlikte öğrenelim.

1 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

2 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

3 Bloomberg'in 24 Haziran anketi Seçimlere 10 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 seviyesini ilk turda aşıyor.

4 Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı Mardin'de seçim çalışması yürüten AK Partililere HDP'li bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırı yapıldı.

5 Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. Canlı yayında turnuvayı değerlendiren yorumcu Tarık Üstün, bir Rus taraftar tarafından öpüldü.

6 Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu Dünya’da ikinci en uzun iki tüplü tünel olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nden geçen bir adam, tünelden geçerken çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.