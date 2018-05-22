Tayland’da hükümet karşıtı yürüyüşe polis engeli

Tayland’da, hükümet karşıtlarının, başkent Bangkok’ta askeri hükümetin kasım ayına kadar genel seçim yapmasını talep etmek için askeri darbenin yıl dönümünde yapmak istedikleri yürüyüşe, Tayland polisi müdahale etti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis 8 protesto lideri dahil bir çok protestocuyu gözaltına aldı. Tayland bayrakları ve Başbakan Prayuth’u Pinokyo olarak karikatüre edildiği resimler taşıyan yaklaşık 500 protestocu Thammasat Üniversitesi’nden yola çıktı, ancak hükümet binasındaki Başbakanlık ofislerine ulaşamadan polisler tarafından engellendi.

POLİSE KARŞI DİRENDİLER

Protestocular gün boyunca aralıklı olarak polise karşı direnmeye çalıştı.

Hükümet Binası ve çevre sokakları Tayland polisi tarafından yasak bölge ilan edildi ve protestocular askeri hükümetin yasaklarına karşı koymamaları konusunda uyarıldı.

SEÇİMİN GELECEK YIL YAPILACAĞI VURGULANDI

Başbakan Prayuth Chan-ocha yaptığı açıklamada, kasım ayında seçim yapılmasını talep eden protestoculara seçimin gelecek yıl yapılacağını yineledi.



