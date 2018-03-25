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Tayland'da kamyonun şaşkına çeviren yükü

Tayland'da ufak çaplı bir kamyonetin üzerine doldurulan yüzlerce varil, görenleri hayrete düşürdü. Hayret verici olan şey, kamyonetin yükünün, kasadan taşması oldu.

Haber Merkezi | 25.03.2018 - 14:52..
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Tayland'da kaydedilen amatör bir görüntü izleyenleri hayret ettirdi. Ufak bir kamyonetin arkasına doldurulan yüzlerce adet varil, kamypnetin kasasından dışarı taştı.

Tayland'da kamyonun şaşkına çeviren yükü

Tayland'da kamyonun şaşkına çeviren yükü ViDEO

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Seyir halinde ilerleyen kamyoneti diğer sürücüler şaşkınlıkla izledi. Kamyonetin arkasındaki yük öylesine fazlaydı ki, kasanın uzunluğundaki bir boşluk, dışarıda sarkık bir vaziyette duruyordu. Kasadan çıkan yük kamyonetin dengesini neredeyse "şans eseri" bozmazken, o anlar amatör kameraya yakalandı.

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