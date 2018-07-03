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Tayland'da kaybolan futbolcular bulundu

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası'nda kaybolan 12 genç futbolcunun ve antrenörlerinin sağ olarak bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 08:29..
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Tayland'da 9 gün önce derin bir mağaraya girerek kaybolan aynı futbol takımında oynayan 12 çocuk ile antrenörleri kurtarıldı. Chiang Rai Valisi günlerdir süren ve umutların tükenmeye başladığı sırada gelen kurtuluş haberini doğruladı.

Tayland'da kaybolan futbolcular bulundu

MAĞARAYA SIĞINARAK HAYATTA KALDILAR

Tham Luang mağaralar zincirinde dalgıçların da katıldığı arama kurtarma çalışmaları, yükselen su ve çamur nedeniyle sekteye uğruyordu. Ekipler 13 kişinin bir hava odacığına sığınmış olmasını umuyordu. Kayıp olan çocukların yaşlarının 11 ila 16 arasında değişiyor.

Tayland'da kaybolan futbolcular bulundu

Çocukların 23 Haziran'da keşif amaçlı mağaraya girdikleri kaydedildi. "Vahşi Domuz" isimli futbol takımının 25 yaşındaki yardımcı antrenörü Ekkapol Janthawong'ün kaybolan çocuklarla beraber mağarada olduğu belirtiliyor.

Tayland'da kaybolan futbolcular bulundu

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