Tayland'da kurtarma operasyonu 3'üncü gününde

Tayland'ın kuzeyindeki Chang Rai yakınlarındaki yoğun yağışlardan dolayı sığındıkları bir mağarada mahsur kalan 12 çocuk ile antrenörlerinden oluşan futbol takımını kurtarmak için sürdürülen çalışmalarda bugün dört çocuk daha güvenli bir şekilde mağaradan çıkartıldı.

Yoğun yağışlar nedeniye güçlükle yürütülen operasyonda toplamda 9 çocuk mağaradan kurtarıldı.

ÖZEL BİRİMLER DEVREDE

Tham Luang isimli mağarada iki hafta boyunca mahsur kalan futbol takımını dışarı çıkarmak için yürütülen operasyonu, çeşitli ülkelerden katılan dalgıçlar ve Tayland Özel Kuvvetleri mensubu komandolar yürütüyor.

Kurtarma operasyonunu yürüten ekibin başındaki Narongsak Osottanakorn, gazetecilere yaptığı açıklamada, dört çocuğun güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırıldığını söyledi. Hükümet yetkililerinin de tam kadro bölgede bulunduğu belirtilirken, operasyonlar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

ELON MUSK DA SAHADA

Çocukların kurtarılmasında kullanılması için icat geliştiren Tesla'nın kurucusu Space X'in patronu Elon Musk da operasyonları takip etmek için bölgeye geldi. Önceki gün Twitter hesabından tanıttığı küçük denizaltıyı Tayland’a göndermekle yetinmeyen Musk, kendisi de Tayland’a gitti ve çocukların mahsur kaldığı mağara sistemine girdi.

Musk bu yolculuğunu yine Twitter hesabından şöyle anlattı: “Mağara 3’ten yeni çıktım. Mini denizaltı ihtiyaç duyulması halinde hazır bekliyor. Roket parçalarından yapıldı. İsmini, mahsur kalan çocukların takımının adı olan Wild Boar’dan alıyor. Denizaltını, ileride lazım olur diye burada bırakıyorum. Tayland çok güzel bir ülke.” dedi.