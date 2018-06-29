Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı

Tayland’ın kuzeyinde su basan mağara kompleksinde 24 Haziran'dan beri mahsur kaldıkları düşünülen yaşları 11-16 arasında değişen 12 futbolcu ve 25 yaşındaki antrenörü arama çalışmaları devam ediyor.
"HÜKÜMET NE YAPILABİLİRSE YAPACAK"
Bölgeyi ziyaret eden Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, “Hükümet ne yapılabilirse yapacak. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mağarada kaybolanlar için geçen zaman konusunda endişeleniyorum. Herkesi teşvik etmeye geldim.” dedi.
Yorgun aile üyeleri ise sevdikleriyle birlikte mağara önündeki bekleyişini sürdürüyor.
TAVANLARDA NEFES BOŞLUĞU AÇILMAYA ÇALIŞILDI
ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı’nın (PACOM) destek verdiği çalışmalarla mağarada ilerleyebilmek için sütunları matkaplarla delerek tavanlarda nefes boşluğu açmaya çalıştılar.
Öte yandan, mağarayı su basmasının ardından futbolculara ait sırt çantası ve bisikletler, mağara kompleksi önünde bulunmuştu.