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Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı

Tayland’da Tham Luang Nang Non Mağarası’nda kaybolan 12 genç futbolcu ve antrenörlerine, bütün çalışmalara rağmen henüz ulaşılamazken, mağara kapısındaki bekleyiş, gözyaşlarıyla sürüyor.

İHA | 29.06.2018 - 14:42..
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Tayland’ın kuzeyinde su basan mağara kompleksinde 24 Haziran'dan beri mahsur kaldıkları düşünülen yaşları 11-16 arasında değişen 12 futbolcu ve 25 yaşındaki antrenörü arama çalışmaları devam ediyor.

Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı

"HÜKÜMET NE YAPILABİLİRSE YAPACAK"

Bölgeyi ziyaret eden Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha, “Hükümet ne yapılabilirse yapacak. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mağarada kaybolanlar için geçen zaman konusunda endişeleniyorum. Herkesi teşvik etmeye geldim.” dedi.

Yorgun aile üyeleri ise sevdikleriyle birlikte mağara önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı


TAVANLARDA NEFES BOŞLUĞU AÇILMAYA ÇALIŞILDI

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı’nın (PACOM) destek verdiği çalışmalarla mağarada ilerleyebilmek için sütunları matkaplarla delerek tavanlarda nefes boşluğu açmaya çalıştılar.

Öte yandan, mağarayı su basmasının ardından futbolculara ait sırt çantası ve bisikletler, mağara kompleksi önünde bulunmuştu.

Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı

Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı

Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı

Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı



Tayland’da mağarada kaybolan 13 kişiye henüz ulaşılamadı

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