Tayland'da yaşanan bir olayda facianın eşiğinden dönüldü. Ülkenin en popüler gösterilerinden biri olan timsah ile şov, neredeyse ölümcül bir kazaya dönüşüyordu.

ELİNİ TİMSAHIN AĞIZINA SOKTU

45 yaşıdnaki Tao isminde timsah eğitmeni, hayvan ile şovuna başladı. Tao, timsah ile gösterisini yaparken bir ara kolunu timsahın ağızına soktu. Git gide ağızının derinliklerine elini sokan adam korkusuzca şovunu sürdürdü.

Tayland'da timsahla gösteri yapan adam canından oluyordu ViDEO

KOLUNU KAPTIRDI

Bir ara ani bir hareket ile ağzını kapatan timsah, eğitimcisinin kolunu ısırdı. 45 yaşındaki adam bir anda can havliyle kolunu kurtarmak için çırpınırken vahşi hayvan da bırakmamak için çırpındı.

Bir süre devam eden bu mücadele, eğitimcinin kolkunu kurtarmasıyla sona erdi. Güçlükle timsahın ağzından elini çıkartan adam şov alanından kanlar içinde uzaklaşırken 45 yaşındaki eğitmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.