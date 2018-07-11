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Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 44 ölü

Phuket Adası'nda alabora olan tur teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.

AA | 11.07.2018 - 04:07..
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Yerel basındaki haberlere göre, Phuket Valisi Norrapat Plodthong, arama kurtarma çalışmalarında 2 cesede daha ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 44'e çıktığını açıkladı.

3 kişinin halen kayıp olduğunu belirten Norrapat, kayıp yolcuların cesetlerine ulaşana kadar öldüklerini düşünemeyeceklerini ifade etti.

Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 44 ölü

Norrapat dün yaptığı açıklamada, teknede 87'si Çinli olmak üzere 89 turistin bulunduğu bilgisini vermişti.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Phuket açıklarında 5 Temmuz'da alabora olan bir diğer teknenin 42 yolcusu kurtarılmıştı.

Tayland'da tur teknesi alabora oldu: 44 ölü

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