Tayland'daki mağarada bir dalgıç öldü

Tayland'daki Tham Luan Mağaraları'nda 23 Haziran'dan bu yana mahsur durumda kalan 12 erkek çocuğu ve 25 yaşındaki antrenörlerini kurtarma çalışmalarından acı haber geldi.

Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten bir dalgıcın hayatını kaybettiği belirtildi.

OKSİJEN YETERSİZLİĞİ

Tayland donanma kumandanı Arpakorn Yookongkaew yaptığı açıklamada, kurtarma ekibinde yer alan eski bir donanma dalgıcının su altındayken hayatını kaybettiğini duyurdu. Dalgıcın çocukların kurtarılması için hazırlanan yola oksijen tüpleri yerleştirmekle görevli olduğu ve ölüm nedeninin oksijen eksikliği olduğu belirtildi.

RİSK GÖZLER ÖNÜNDE

Mağarada mahsur kalan 13 kişinin aynı anda çıkarılamayabileceği belirtilirken, mahsur kalanların tamamına dalış maskeleri takıldığı ifade edildi. Ancak çocukların birçoğunun yüzme bilmemesi ve çıkış yolunun profesyonel dalgıçlar için bile tehlikeli olarak görülmesi kurtarma çalışmalarının taşıdığı riskler açısından endişe yaratıyor.

ÇALIŞMALARA YAĞIŞ ENGELİ

Yetkililerin mağarada mahsur kalan 13 kişiyi olabilecek en kısa süre çıkarmaya karar verdiği belirtilirken, bunda Cumartesi günü bölgede beklenen yoğun yağışın etkili olduğu kaydedildi. Yoğun yağışla birlikte mağaradaki su seviyesinin daha da yükselmesinden ve çıkış yolunun bazı bölümlerinin çok daha tehlikeli hale gelmesinden endişe ediliyor.